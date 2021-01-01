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Sarı yumurta 'organik' diye pahalıya satılıyor

YUM-BİR Başkanı İbrahim Afyon "Beyaz yumurtada fiyatlar maliyetine yakın. Ancak bizim güdümümüzde olmayan sarı yumurta veya gezen tavuk yumurtası, piyasada gerçekten pahalı. Vatandaşın şikayeti de burada" dedi
 01 Ocak 2021 07:45
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Sarı yumurta 'organik' diye pahalıya satılıyor

Marketlerde 30'luk yumurtanın fiyatının 35 liraya kadar yükselmesinin ardından, vatandaşın şikayeti arttı. Üretici ise artan maliyetlerden dert yanıyor. Gazetemize konuşan Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon "Her üründe olduğu gibi yumurtada da bir maliyet unsuru var. Bu maliyetlerimiz en çok yem girdileriyle alakalı. Yem haricinde farklı giderlerimiz var ama bizim dengemizi bozan yem girdileri. Bugün mısır, soya, arpa ve buğday gibi ürünlerin birleşmesinden yem fiyatlarımız oluşuyor. Bunların fiyatı olduğu yerde durmuyor, yükseliyor. 6 ay önce 330 dolar olan soya küspesinin tonu, bugün 650 dolar. Yerli mısırı dahi dünya piyasasına uyarlanmış şekilde alabiliyoruz. Sektör 17 ayda yüzde 20 daraldı. Yem fiyatlarındaki artışlar nefesimizi iyice daralttı" dedi.

"Yumurta fiyatı, tavuk eti fiyatını geçti" eleştirilerini değerlendiren İbrahim Afyon "Tavuk eti sektörü; bizimle alakası olmayan, zeytin ve peynir gibi farklı sektör. Bazı ülkeler yumurta ithalatını durdurmuştu. Biz de zararına satmıştık. Vatandaşımız da yumurtayı o bedelle benimsedi. Ama şu anda maliyetin eklenmesiyle fiyatlardan yakınılıyor. Vatandaşımız şikayet etmesin, yumurtayı gerçekten maliyeti seviyesinde satıyoruz" ifadelerini kullandı. YUM-BİR'in, fiyat açıklamalarını beyaz yumurta üzerinden yaptığını hatırlatan Afyon, vatandaşın şikayetinin sarı yumurtalarla ilgili olduğunu söyledi. Afyon "Bizim güdümümüzde olmayan sarı yumurta veya gezen tavuk yumurtası, piyasada gerçekten yüksek fiyata satılıyor" açıklamasını yaptı.

35 ÜLKEYE İHRACAT

Türkiye'nin bugün 28 ülke ile yumurta ihracatı bağlantısı bulunuyor. 2021'de ise hedef, 35 ülkeye ihracat... İbrahim Afyon "2020'de bunların 23'üne gönderdik. 5'ine maliyetlerimiz kurtarmadığı için satmadık. Asya'da Singapur ve Çin; Afrika'da Nijer, Gana ve Angola hedef pazarlar arasında" dedi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ
Türkiye
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