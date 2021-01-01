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Devrilen ambulanstaki hasta ile sağlık personeli yaralandı
Esenyurt'ta virajda savrularak devrilen ambulanstaki hasta ile bir sağlık personeli yaralandı.
|01 Ocak 2021 07:55
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Alınan bilgiye göre, D-100 karayolundan Esenyurt sapağına girmeye çalışan 34 BEP 917 ambulans, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı, savrularak yan yattı.
Kazada, ambulansta bulunan 3 sağlık personelinden biri ile taşınan hasta hafif yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen başka ambulanslara hastaneye kaldırıldı.
Kaza yapan ambulans çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
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