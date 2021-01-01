Ağabeyi üç yaşındaki Deniz'i ölüme götürdü
|01 Ocak 2021 07:35
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Olay, Çal ilçesi Çalçakırlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 11 yaşındaki Cem D., 20 NH 144 plakalı traktörüyle 3 yaşındaki kardeşi Deniz D. İle beraber tarlaya gitmek için yola çıktı. Yolda giderken 3 yaşındaki Deniz D., dengesini kaybetmesi sonucu düşerek, abisinin kullandığı traktörün altında kaldı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112'yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Deniz D.'yi hastaneye kaldırdı.
Ameliyata alınan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Ağabeyinin kullandığı traktörden düşerek ağır yaralanan 3 yaşındaki Deniz D.,
kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen
küçük çocuk hayatını kaybetti.
3 yaşındaki Deniz D., Çalçakırlar mahallesinde defnedilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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