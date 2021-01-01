Silivri'de yılbaşı partisi düzenleyen 29 kişiye para cezası

İŞTE 2020'NİN EN ÇOK HABER OLAN YOUTUBER'LARI! Habermetre, 2020 yılında en çok haber konusu olan YouTuber'ların listesini açıkladı. Zirveye ise Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de program yapacak olan Orkun Işıtmak yerleşti.