Silivri'de yılbaşı partisi düzenleyen 29 kişiye para cezası
|01 Ocak 2021 08:35
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silivri'de bir villada Kovid-19 tedbirlerine uymayarak yılbaşı partisi düzenleyen 29 kişiye toplamda 91 bin 350 lira idari para cezası uyguladı.
Jandarma ekipleri, kırsal kesimde bulunan bir villanın H. K. K. tarafından kiralandığı, villada yılbaşı gecesi parti düzenleneceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüpheliyi takibe alan ekipler, yeni yıla yaklaşan saatlerde birçok kişinin ticari taksilerle villaya girdiğini belirledi.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinle villaya baskın yapan jandarma, alkol ve nargile tüketerek yüksek sesle müzik eşliğinde yılbaşı partisi düzenleyen yabancı uyruklu 10'u kadın, 7'si Türk vatandaşı 19 erkek olmak üzere koronavirüs tedbirlerine uymayan 29 kişiye 91 bin 350 lira idari para cezası uyguladı.
Villayı kiralayan H. K. K'nın Taksim'de eğlence mekanı işlettiği, kiraladığı villaya ses, ışık ve masa düzeni kurduğu tespit edildi.
Adreste yapılan aramalarda çok sayıda tabanca fişeği ele geçirildi.
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