1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Üsküdar'da devriye gezen polisler ceset buldu

Üsküdar'da devriye görevi yapan polisler, bir caddede 24 yaşındaki bir erkeğe ait ceset buldu.
 01 Ocak 2021 08:48
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan ekipler, Eski Toptaşı Caddesi'nde araçlarıyla seyir halindeyken yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan Ali Deniz T'nin (24) hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayda intihar şüphesi üzerinde durulurken, ceset kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Plastik poşetten 1.8 milyon varil petrol tasarrufu
01 Ocak 2021 09:41		 Edirne'de polis aracına saldırı, 1 polis yaralandı
01 Ocak 2021 09:36
İstanbul'da polis aracı bariyerlere çarptı, iki polis yaralandı
01 Ocak 2021 09:25		 4 ton demiri çaldılar, at arabasıyla götürdüler
01 Ocak 2021 09:05
Devrilen ambulanstaki hasta ile sağlık personeli yaralandı
01 Ocak 2021 07:55		 Ağabeyi üç yaşındaki Deniz'i ölüme götürdü
01 Ocak 2021 07:35
İş insanı Zeki Tanyeri silah zoruyla kaçırılıp darbedildi
31 Aralık 2020 23:56		 Kaza yapan polis aracındaki 2 polis memuru yaralandı
31 Aralık 2020 20:56
Hayatını kurtarmaya gelen 112 görevlisine kafa attı
31 Aralık 2020 20:24		 Alanya'da kaybolan kız çocuğu, Hatay'da bulundu
31 Aralık 2020 20:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:41 - Plastik poşetten 1.8 milyon varil petrol tasarrufu09:39 - Kim Milyoner Olmak İster'de Serdar Ortaç'ın bilemediği tarih sorusu09:37 - Şehre atanan her valiyle, 'okul yaptırmasına' tavla oynuyor09:36 - Edirne'de polis aracına saldırı, 1 polis yaralandı09:35 - Kısıtlamada güncelleme: Çiçekçi ve cuma izni09:25 - İstanbul'da polis aracı bariyerlere çarptı, iki polis yaralandı
09:08 - Benzin bitince yılbaşı gezintisi pahalıya patladı09:05 - 4 ton demiri çaldılar, at arabasıyla götürdüler09:02 - Elektrik tarifelerine yüzde 6 zam yapıldı08:57 - Galatasaraylı futbolcu, havai fişek patlamasında yaralandı08:55 - Yerebatan Sarnıcı'na 66 gün sonra onay08:48 - Üsküdar'da devriye gezen polisler ceset buldu
08:35 - Silivri'de yılbaşı partisi düzenleyen 29 kişiye para cezası08:20 - Soylu yeni yıla kalekol üs bölgesindeki askerlerle girdi07:55 - Devrilen ambulanstaki hasta ile sağlık personeli yaralandı07:45 - Sarı yumurta 'organik' diye pahalıya satılıyor07:35 - Ağabeyi üç yaşındaki Deniz'i ölüme götürdü
07:24 - İsrail lobisi iş başında: PKK için çalışacaklar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Öğrenciye kopya veren öğretmene ceza verilir mi?
Yazıcıoğlu suikastının karakutusu: Gaybubet evinde yakalandı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Aşıyla hayatımıza gelecek üç fayda
Türkiye 2021'e böyle girdi!
Kitapsec.com'dan herkese yeni yıl hediyesi 100 TL
Soylu yeni yıla kalekol üs bölgesindeki askerlerle girdi
Elektrik tarifelerine yüzde 6 zam yapıldı
Ağabeyi üç yaşındaki Deniz'i ölüme götürdü
Erdoğan'dan 2020'de yapılan hizmetlere ilişkin paylaşım Açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Hayat insana tuhaf gelecek yorgunluklardan ibarettir 3
reface uygulaması 2
CoronaVac 1
ayrılık ayrılık aman ayrılık 3
Anormal kişilere ceza kesilecek 1
hikaru nakamura 1
Ibrahimovic'in,Ebru Gündeş hayranı olması 1
Jack London Kitapları 2
havalar 1
Balkondaki güvercinler 5
SON İLANLAR
Samsun Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Karabük Üniversitesi lisanüstü öğrenci alım ilanı
Yalova Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Emniyet Genel Müdürlüğü 4 aşçı alacak
Emniyet Genel Müdürlüğü 90 hizmetli memur alacak
Büyükçekmece Belediyesi 15 Zabıta Memuru Alacak
Evreşe Belediyesi işçi alacak
Çamardı Belediyesi geçici işçi alacak
Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Milli Savunma Bakanlığı 55 uzman yardımcısı alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam