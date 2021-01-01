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Yerebatan Sarnıcı'na 66 gün sonra onay

İBB'nin yıkılma tehlikesi yaşayan tarihi Yerebatan Sarnıcı için hazırladığı gergi güçlendirme projesine Koruma Kurulu'ndan 66 gün sonra onay çıktı. İBB Genel Sekreter Yardımcı Mahir Polat, yazılı kararın tebliğ edilmesinin hemen ardından çalışmalara başlanacağını söyledi.
 01 Ocak 2021 08:55
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Yerebatan Sarnıcı'na 66 gün sonra onay

Milliyet'ten GÜLDEN ÇOKTAN'ın haberine göre:

Kentin en önemli tarihsel yapılarından olan ve çökme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu belirtilen Yerebatan Sarnıcı için İBB'nin hazırladığı gergi güçlendirme projesinin onaylandığı öğrenildi. İBB yetkililerinin hazırladığı statik güçlendirme projesi Koruma Kurulu'na sunulmuş ve 9 Aralık'ta yer görme kararı çıkmıştı. 15 Aralık'ta ise kurul, bütün projelerin yeni bir bilimsel heyet görüşüyle sunulmasına karar vermişti. Bu karar tepki gösteren İBB Genel Sekreteri Mahir Polat, önceki gün gerçekleşen Koruma Kurulu toplantısında projenin şifahen onaylandığı yönünde bilgi aldıklarını belirterek yazılı kararın ellerine ulaşmasıyla çalışmalara başlanacağını söyledi.

Projenin 66 gündür onaylanmasını beklediklerini söyleyen Polat, olumlu bir kararın çıkacak olmasının sevindirici olduğunu söyledi. Polat, "Kurulda bizim temsilcimiz var. Bu temsilci aracılığıyla biz içerdeki tartışmaları öğreniyoruz. İçeriye görüş bildiriyoruz. Bu konunun müzakere edilip onaylandığı yönünde bir görüş oluştuğunu öğrendik. Karar imzalanana kadar kurul kararını göremiyoruz. Dolayısıyla biz şifahen onaylanacağını öğrenmiş olduk. Henüz karar elimize geçmedi. Resmi yazı elimize geçer geçmez uygulamaya başlayacağız." diye konuştu.
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