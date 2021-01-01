Galatasaraylı futbolcu, havai fişek patlamasında yaralandı
|01 Ocak 2021 08:57
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Galatasaray'ın 29 yaşındaki sağ beki Omar Elabdellaoui'nin evinde yılbaşı kutlaması yapıldığı sırada havai fişek patladı.
ELİNDEN VE YÜZÜNDEN YARALANDI
Bu patlama sonrasında elinden ve yüzünden yaralanan Elabdellaoui, hastaneye kaldırıldı. Gelen ilk bilgilere göre, futbolcunun görme kaybı ihtimalinin olduğu ifade edildi.
ABDURRAHİM ALBAYRAK HASTANEYE GİTTİ
Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, haberi aldıktan sonra Omar Elabdellaoui'yi ziyaret etmek üzere hastaneye geldi.
OMAR AMELİYATTA
Hastaneye kaldırılan Omar Elabdellaoui ameliyata alındı.
GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA: DURUMU İYİ
Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Akşam saatlerinde evinde geçirdiği talihsiz kaza sonrası sponsor hastanemiz Liv Hospital'a kaldırılan oyuncumuz Omar Elabdellaoui'nin ilk müdahalesi yapılmıştır. Yüzünde yanıklar olan oyuncumuzun gözlerine aldığı hasar ileri tetkikler sonrası anlaşılacaktır. Bilinci yerinde olan ve hayati tehlikesi bulunmayan oyuncumuzla ilgili gelişmeler oldukça bilgi verilecektir" ifadeleri kullanıldı.
KULÜPLERDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI
Omar Elabdellaoui'nin geçirdiği kaza sonrası Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer futbol kulüplerinden geçmiş olsun mesajlayrı yayınlandı.
Kaynak: Fotomaç
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