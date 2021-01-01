1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Elektrik tarifelerine yüzde 6 zam yapıldı

Elektrik tarifelerinde tüm tüketici grupları için vergi ve fonlar dahil olmak üzere yaklaşık yüzde 6 zam yapıldı.
 01 Ocak 2021 09:02
+Aa- Yazdır
Elektrik tarifelerine yüzde 6 zam yapıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Resmi Gazete'deki tarife tablolarından yapılan hesaplamaya göre, elektrik tarifelerinde mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve fonlar dahil ortalama yüzde 6 artışa gidildi.

Söz konusu oran, tarife gruplarına göre ufak çaplı değişiklikler gösterebiliyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam yapıldı
31 Aralık 2020 23:29		 Amasya'da içme suyu yüzde 50 ucuzladı
31 Aralık 2020 17:19
LPG otogaz'ın litre fiyatına 10 kuruş indirim
30 Aralık 2020 18:24		 Ekonomistler aralık ayı enflasyonu için ne dedi?
30 Aralık 2020 14:58
Yumurta 'altın' oldu
30 Aralık 2020 09:37		 2021 emlak vergisi ve MTV tutarları belli oldu
29 Aralık 2020 10:51
İşsizlik, yaşlılık ve engelli maaşına da zam geldi
28 Aralık 2020 23:47		 Ankara'da halk ekmek fiyatına zam
28 Aralık 2020 22:56
MB Başkanı Ağbal'dan enflasyon açıklaması
25 Aralık 2020 16:41		 Ekonomistler MB'nin faiz kararına ne dedi?
24 Aralık 2020 17:22
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:41 - Plastik poşetten 1.8 milyon varil petrol tasarrufu09:39 - Kim Milyoner Olmak İster'de Serdar Ortaç'ın bilemediği tarih sorusu09:37 - Şehre atanan her valiyle, 'okul yaptırmasına' tavla oynuyor09:36 - Edirne'de polis aracına saldırı, 1 polis yaralandı09:35 - Kısıtlamada güncelleme: Çiçekçi ve cuma izni09:25 - İstanbul'da polis aracı bariyerlere çarptı, iki polis yaralandı
09:08 - Benzin bitince yılbaşı gezintisi pahalıya patladı09:05 - 4 ton demiri çaldılar, at arabasıyla götürdüler09:02 - Elektrik tarifelerine yüzde 6 zam yapıldı08:57 - Galatasaraylı futbolcu, havai fişek patlamasında yaralandı08:55 - Yerebatan Sarnıcı'na 66 gün sonra onay08:48 - Üsküdar'da devriye gezen polisler ceset buldu
08:35 - Silivri'de yılbaşı partisi düzenleyen 29 kişiye para cezası08:20 - Soylu yeni yıla kalekol üs bölgesindeki askerlerle girdi07:55 - Devrilen ambulanstaki hasta ile sağlık personeli yaralandı07:45 - Sarı yumurta 'organik' diye pahalıya satılıyor07:35 - Ağabeyi üç yaşındaki Deniz'i ölüme götürdü
07:24 - İsrail lobisi iş başında: PKK için çalışacaklar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Öğrenciye kopya veren öğretmene ceza verilir mi?
Yazıcıoğlu suikastının karakutusu: Gaybubet evinde yakalandı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Aşıyla hayatımıza gelecek üç fayda
Türkiye 2021'e böyle girdi!
Kitapsec.com'dan herkese yeni yıl hediyesi 100 TL
Soylu yeni yıla kalekol üs bölgesindeki askerlerle girdi
Elektrik tarifelerine yüzde 6 zam yapıldı
Ağabeyi üç yaşındaki Deniz'i ölüme götürdü
Erdoğan'dan 2020'de yapılan hizmetlere ilişkin paylaşım Açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Hayat insana tuhaf gelecek yorgunluklardan ibarettir 3
Anormal kişilere ceza kesilecek 1
exxen'in aylık 9,90 lira olması 2
1 Ocak 2021 hava sıcaklığının anormal olması 1
2 m yaklaşınca alarm veren sosyal mesafe kazağı 4
nokta 1
seneye görüşürüz 4
bursa osmangazi belediyesinin 3850 tl asgari ücret belirlemesi 2
zavadak dayı 4
Ilgi Merakı 3
SON İLANLAR
Samsun Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Karabük Üniversitesi lisanüstü öğrenci alım ilanı
Yalova Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Emniyet Genel Müdürlüğü 4 aşçı alacak
Emniyet Genel Müdürlüğü 90 hizmetli memur alacak
Büyükçekmece Belediyesi 15 Zabıta Memuru Alacak
Evreşe Belediyesi işçi alacak
Çamardı Belediyesi geçici işçi alacak
Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Milli Savunma Bakanlığı 55 uzman yardımcısı alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam