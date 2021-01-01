Kısıtlamada güncelleme: Çiçekçi ve cuma izni
İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde 2 Aralık'ta yayımlanan 'Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgeleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular' bölümünde güncelleme yapıldı.
|01 Ocak 2021 09:35
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İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde 2 Aralık'ta yayımlanan 'Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgeleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular' bölümünde güncelleme yapıldı.
Buna göre, yılbaşı nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz önünde bulundurularak 1-3 Ocak tarihleri arasında çiçek satışı yapan işyerleri 10.00-17.00 saatleri arasında evlere servis hizmeti verebilecek. Bugün cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar da araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın camiye gidip namazını kılabilecek.
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