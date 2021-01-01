Kim Milyoner Olmak İster'de Serdar Ortaç'ın bilemediği tarih sorusu
Kim Milyoner Olmak İster'e katılan şakırıcı Serdar Ortaç, karşısına çıkan tarih sorusunda zorlanınca geri çekildi.
|01 Ocak 2021 09:39
|+Aa- Yazdır
ATV ekrenlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel programının konuğu, şarkıcı Serdar Ortaç oldu.
TARİH SORUSU, SERDAR ORTAÇ'I ZORLADI
Serdar Ortaç, 125 bin liralık tarih sorusunda zorlanınca, yarışmadan çekildi.
Soru şuydu:
Osmanlı padişahları hakkında hangi bilgi yanlıştır?
A: 2. Ahmed, 1. Ahmed'in torunudur
B: 2. Mahmud, 1. Mahmud'un torunudur
C: 2. Mehmed, 1. Mehmed'in torunudur
D: 2. Selim, 1. Selim'in torunudur
Doğru cevap B şıkkıydı.
Kaynak: ATV
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Nazlı Çelik olay oldu! Ebru Gündeş'ten teklif geldi
01 Ocak 2021 09:47
|Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı davayı kazandı
30 Aralık 2020 09:26
|Ünlü modacı Pierre Cardin hayatını kaybetti
29 Aralık 2020 15:16
|Haluk Levent'ten Gezici'nin anketine tepki
29 Aralık 2020 09:34
|Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı hayatını kaybetti
28 Aralık 2020 13:59
|Kısıtlamada en çok bu diziler izlendi
28 Aralık 2020 13:28
|Seren Serengil 46 kiloya kadar düştü, hastaneye kaldırıldı
28 Aralık 2020 10:31
|İbrahim Tatlıses savcılığa başvurdu: Onun ismiyle tehdit edildim
28 Aralık 2020 09:56
|İlber Ortaylı'dan 'Maşallah' açıklaması
28 Aralık 2020 08:26
|Hakan Bayrakçı kulaklığı kopartıp canlı yayını terk etti
27 Aralık 2020 14:25