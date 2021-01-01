1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Plastik poşetten 1.8 milyon varil petrol tasarrufu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verilerine göre, 2020 yılında plastik poşet kullanımındaki azalma ile çevreye 8 bin 300 ton daha az sera gazı salınımı oldu. Bu uygulama ile 1.8 milyon varil petrol kullanımından da tasarruf edildi. Tasarrufun mali boyutu ise 1.8 milyar TL'ye ulaştı.
 01 Ocak 2021 09:41
+Aa- Yazdır
Plastik poşetten 1.8 milyon varil petrol tasarrufu


Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın güncellenen Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliği ile 25 kuruş olan plastik poşet fiyatı değişmedi. Ancak bakanlık, manav, kasap, peynir, zeytin reyonlarında kullanımı artan hışır poşetlere alternatif olarak kese kağıdı veya kağıt çanta bulundurma zorunluluğu getirdi. Sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 17 Aralık'ta yapılan toplantıda marketler hem poşet ücretlerinin artırılmamasına hem de kese kağıdı ve kağıt çanta zorunluluğuna itiraz etti. Ancak bakanlık Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar güncellemesinde vergiler dahil poşet satış ücretini 25 kuruş olarak belirledi.

Yetkililer, 2020 yılında pandemi nedeniyle gıda perakende satışlarının özellikle de internet üzerinden satışların artmasına karşın plastik poşet kullanımına ilişkin şu bilgiyi verdiler: "2020 yılında perakende alışverişlerde yaşanan bu artışlara rağmen plastik poşet kullanımında yaklaşık yüzde 75 mertebelerinde azalma oranı yakalanarak 2019 yılında sağlanan başarı korunabilmiştir. 2020 yılındaki bu azalma oranını farklı çevresel ve ekonomik kazançlar üzerinden değerlendirmek gerekirse 2020 yılı uygulaması ile yaklaşık 8 bin 300 ton daha az sera gazı salınımı,3 milyon MWh enerji tasarrufu, 1.8 milyon varil petrol kullanım tasarrufu sağlanmış olduğu söylenebilir. Bu tasarrufun mali boyutu ise yaklaşık 1.8 milyar Türk Lirası olarak da ifade edilebilir."

90 BİN TONA DÜŞTÜ

Canlı yaşamına doğrudan olumsuz etkiler gösteren plastik poşetlerin dolaylı olarak da gıda zinciri içine karışarak tüm canlı hayatı tehdit ettiğini vurgulayan bakanlık yetkilileri, 2018 yılında Türkiye'de bir yılda kullanılan plastik poşet sayısının 30 ila 35 milyar; kişi başı tüketiminin aylık 35, yıllık 440 civarında olduğunu anımsattılar. O dönemde yıllık 280 bin ton plastik poşet atığı oluştuğuna dikkat çeken yetkililer, 1 Ocak 2019'dan itibaren başlayan ücretli poşet uygulamasıyla bu atığın 90 bin tona düştüğünü vurguladılar.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
SBK Holding Başkanı'nın yurt dışına kaçış görüntüleri ortaya çıktı
01 Ocak 2021 12:16		 Sağlık çalışanları pandeminin gölgesinde yeni yılı karşıladı
01 Ocak 2021 11:59
Karakaya Baraj Gölü'nde balıkçı teknesinin alabora olması sonucu bir kişi öldü
01 Ocak 2021 11:10		 Bursa'da dansözlü eğlenceye polis baskını
01 Ocak 2021 10:47
Tuzla'da fabrika deposunda yangın
01 Ocak 2021 10:35		 Edirne'de polis aracına saldırı, 1 polis yaralandı
01 Ocak 2021 09:36
İstanbul'da polis aracı bariyerlere çarptı, iki polis yaralandı
01 Ocak 2021 09:25		 4 ton demiri çaldılar, at arabasıyla götürdüler
01 Ocak 2021 09:05
Üsküdar'da devriye gezen polisler ceset buldu
01 Ocak 2021 08:48		 Devrilen ambulanstaki hasta ile sağlık personeli yaralandı
01 Ocak 2021 07:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:30 - İstanbul'daki yılbaşı denetimlerinde 685 bin TL ceza kesildi12:16 - SBK Holding Başkanı'nın yurt dışına kaçış görüntüleri ortaya çıktı12:09 - Levha ve hafıza kaydı olan termometre için verilen süre uzatıldı12:06 - Google, 2020 yılında Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıkladı12:06 - Sızma girişiminde bulunan 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi12:01 - Dedektif nedir? ne İş yapar? yasal mı? güvenilir mi?
11:59 - Sağlık çalışanları pandeminin gölgesinde yeni yılı karşıladı11:58 - 2021, tedarik zincirinde yeni bir dönemin başlangıcı olacak11:46 - Borsa İstanbul'da 2020 böyle geçti11:34 - TESK esnafa verilen 'Hazine teşvikinin' artırılmasını istedi11:18 - Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı11:17 - Türk hekim, Kovid-19'un tespiti için idrar kiti geliştirdi
11:10 - Uzlaştırıcıların 2021 asgari ücret tarifesi belirlendi11:10 - Karakaya Baraj Gölü'nde balıkçı teknesinin alabora olması sonucu bir kişi öldü10:56 - 'Yazdığın yer halktan aldığın yetki değil, patronun verdiği köşedir'10:47 - Bursa'da dansözlü eğlenceye polis baskını10:35 - Tuzla'da fabrika deposunda yangın
10:32 - Adana merkezli PKK operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Şehre atanan her valiyle, 'okul yaptırmasına' tavla oynuyor
Benzin bitince yılbaşı gezintisi pahalıya patladı
Google, 2020 yılında Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıkladı
Öğrenciye kopya veren öğretmene ceza verilir mi?
Elektrik tarifelerine yüzde 6 zam yapıldı
Yazıcıoğlu suikastının karakutusu: Gaybubet evinde yakalandı
Kim Milyoner Olmak İster'de Serdar Ortaç'ın bilemediği tarih sorusu
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Aşıyla hayatımıza gelecek üç fayda
'Yazdığın yer halktan aldığın yetki değil, patronun verdiği köşedir'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
2020'ye minnet notu bırak 1
30.12.2020 galatasaray vs fenerbahce maçı 3
tarihi değiştiren buluşlar 4
oyunculuğu vay be dedirten filmler 8
daniil dubov 1
covid 20 2
son 26 saat 1
magnus carlsen 1
bir ayağı sözlükte bir ayağı iki gözü eli kulağı iletide olan ya 5
eskişehir spor 1
SON İLANLAR
Samsun Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Karabük Üniversitesi lisanüstü öğrenci alım ilanı
Yalova Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Emniyet Genel Müdürlüğü 4 aşçı alacak
Emniyet Genel Müdürlüğü 90 hizmetli memur alacak
Büyükçekmece Belediyesi 15 Zabıta Memuru alacak
Evreşe Belediyesi işçi alacak
Çamardı Belediyesi geçici işçi alacak
Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Milli Savunma Bakanlığı 55 uzman yardımcısı alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam