Nazlı Çelik olay oldu! Ebru Gündeş'ten teklif geldi

Yılbaşı akşamlarının geleneği haline gelen 'O Ses Türkiye' yılbaşı özel bölümü seyircileri ekranlara kilitledi. Hadise, Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk ve Murat Boz'un jüri koltuğunda oturduğu yarışmada birçok ünlü isim de sevilen şarkıları seslendirdi.

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde ünlü haber spikeri Nazlı Çelik de Sezen Aksu'nun "Masum Değiliz" şarkısını seslendirdi. Çelik'in sahne performansı izleyenler tarafından oldukça beğenildi

Çelik sahneye çıkarken "Haber sunmak gibi değil çok heyecanlıyım" dedi.

EBRU GÜNDEŞ ONU ALMAK İÇİN...

Çelik şarkısının ardından yaptığı konuşmada "Kırk yıl düşünsem aklıma gelmezdi burada sahne almak" dedi. Nazlı Çelik'i ünlü isimler takımlarına almak izin mücadele etti.

Ebru Gündeş "Haber sunar üstüne haber olurum beni seç" dedi.

Nazlı Çelik ise jüri arasından Hadise'yi seçti.

Çelik açıklama yaparak sağlık çalışanlarına da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Kaynak: TV 8