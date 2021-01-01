1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Nazlı Çelik olay oldu! Ebru Gündeş'ten teklif geldi

O Ses Türkiye Yılbaşı programına Star TV'nin güzel haber spikeri Nazlı Çelik damga vurdu. Çelik'in, "Masum Değiliz" performansı sosyal medyada da gündem oldu.
 01 Ocak 2021 09:47
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Yılbaşı akşamlarının geleneği haline gelen 'O Ses Türkiye' yılbaşı özel bölümü seyircileri ekranlara kilitledi. Hadise, Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk ve Murat Boz'un jüri koltuğunda oturduğu yarışmada birçok ünlü isim de sevilen şarkıları seslendirdi.

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde ünlü haber spikeri Nazlı Çelik de Sezen Aksu'nun "Masum Değiliz" şarkısını seslendirdi. Çelik'in sahne performansı izleyenler tarafından oldukça beğenildi

Çelik sahneye çıkarken "Haber sunmak gibi değil çok heyecanlıyım" dedi.

EBRU GÜNDEŞ ONU ALMAK İÇİN...

Çelik şarkısının ardından yaptığı konuşmada "Kırk yıl düşünsem aklıma gelmezdi burada sahne almak" dedi. Nazlı Çelik'i ünlü isimler takımlarına almak izin mücadele etti.

Ebru Gündeş "Haber sunar üstüne haber olurum beni seç" dedi.

Nazlı Çelik ise jüri arasından Hadise'yi seçti.

Çelik açıklama yaparak sağlık çalışanlarına da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Kaynak: TV 8
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kim Milyoner Olmak İster'de Serdar Ortaç'ın bilemediği tarih sorusu
01 Ocak 2021 09:39		 Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı davayı kazandı
30 Aralık 2020 09:26
Ünlü modacı Pierre Cardin hayatını kaybetti
29 Aralık 2020 15:16		 Haluk Levent'ten Gezici'nin anketine tepki
29 Aralık 2020 09:34
Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı hayatını kaybetti
28 Aralık 2020 13:59		 Kısıtlamada en çok bu diziler izlendi
28 Aralık 2020 13:28
Seren Serengil 46 kiloya kadar düştü, hastaneye kaldırıldı
28 Aralık 2020 10:31		 İbrahim Tatlıses savcılığa başvurdu: Onun ismiyle tehdit edildim
28 Aralık 2020 09:56
İlber Ortaylı'dan 'Maşallah' açıklaması
28 Aralık 2020 08:26		 Hakan Bayrakçı kulaklığı kopartıp canlı yayını terk etti
27 Aralık 2020 14:25
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:30 - İstanbul'daki yılbaşı denetimlerinde 685 bin TL ceza kesildi12:16 - SBK Holding Başkanı'nın yurt dışına kaçış görüntüleri ortaya çıktı12:09 - Levha ve hafıza kaydı olan termometre için verilen süre uzatıldı12:06 - Google, 2020 yılında Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıkladı12:06 - Sızma girişiminde bulunan 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi12:01 - Dedektif nedir? ne İş yapar? yasal mı? güvenilir mi?
11:59 - Sağlık çalışanları pandeminin gölgesinde yeni yılı karşıladı11:58 - 2021, tedarik zincirinde yeni bir dönemin başlangıcı olacak11:46 - Borsa İstanbul'da 2020 böyle geçti11:34 - TESK esnafa verilen 'Hazine teşvikinin' artırılmasını istedi11:18 - Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı11:17 - Türk hekim, Kovid-19'un tespiti için idrar kiti geliştirdi
11:10 - Uzlaştırıcıların 2021 asgari ücret tarifesi belirlendi11:10 - Karakaya Baraj Gölü'nde balıkçı teknesinin alabora olması sonucu bir kişi öldü10:56 - 'Yazdığın yer halktan aldığın yetki değil, patronun verdiği köşedir'10:47 - Bursa'da dansözlü eğlenceye polis baskını10:35 - Tuzla'da fabrika deposunda yangın
10:32 - Adana merkezli PKK operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Şehre atanan her valiyle, 'okul yaptırmasına' tavla oynuyor
Benzin bitince yılbaşı gezintisi pahalıya patladı
Google, 2020 yılında Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıkladı
Öğrenciye kopya veren öğretmene ceza verilir mi?
Elektrik tarifelerine yüzde 6 zam yapıldı
Yazıcıoğlu suikastının karakutusu: Gaybubet evinde yakalandı
Kim Milyoner Olmak İster'de Serdar Ortaç'ın bilemediği tarih sorusu
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Aşıyla hayatımıza gelecek üç fayda
'Yazdığın yer halktan aldığın yetki değil, patronun verdiği köşedir'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
arap plakasının anadolu plakasını ittirmesi 1
Insanoğlunun yasaklara meyili 5
30.12.2020 fenerbahce vs asvel maçı 1
hadi başka kapıya 4
İngiltere Başbakanın saçlarının dağınık olması 6
kötü enerji 2
yılbaşı 2
kelimelik 1
emniyet kemeri takmama cezası 3
okuduğun kitaptan soğuma sebepleri 5
SON İLANLAR
Samsun Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Karabük Üniversitesi lisanüstü öğrenci alım ilanı
Yalova Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Emniyet Genel Müdürlüğü 4 aşçı alacak
Emniyet Genel Müdürlüğü 90 hizmetli memur alacak
Büyükçekmece Belediyesi 15 Zabıta Memuru alacak
Evreşe Belediyesi işçi alacak
Çamardı Belediyesi geçici işçi alacak
Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Milli Savunma Bakanlığı 55 uzman yardımcısı alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam