Nazlı Çelik olay oldu! Ebru Gündeş'ten teklif geldi
|01 Ocak 2021 09:47
|+Aa- Yazdır
Yılbaşı akşamlarının geleneği haline gelen 'O Ses Türkiye' yılbaşı özel bölümü seyircileri ekranlara kilitledi. Hadise, Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk ve Murat Boz'un jüri koltuğunda oturduğu yarışmada birçok ünlü isim de sevilen şarkıları seslendirdi.
O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde ünlü haber spikeri Nazlı Çelik de Sezen Aksu'nun "Masum Değiliz" şarkısını seslendirdi. Çelik'in sahne performansı izleyenler tarafından oldukça beğenildi
Çelik sahneye çıkarken "Haber sunmak gibi değil çok heyecanlıyım" dedi.
EBRU GÜNDEŞ ONU ALMAK İÇİN...
Çelik şarkısının ardından yaptığı konuşmada "Kırk yıl düşünsem aklıma gelmezdi burada sahne almak" dedi. Nazlı Çelik'i ünlü isimler takımlarına almak izin mücadele etti.
Ebru Gündeş "Haber sunar üstüne haber olurum beni seç" dedi.
Nazlı Çelik ise jüri arasından Hadise'yi seçti.
Çelik açıklama yaparak sağlık çalışanlarına da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.
Kaynak: TV 8
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kim Milyoner Olmak İster'de Serdar Ortaç'ın bilemediği tarih sorusu
01 Ocak 2021 09:39
|Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı davayı kazandı
30 Aralık 2020 09:26
|Ünlü modacı Pierre Cardin hayatını kaybetti
29 Aralık 2020 15:16
|Haluk Levent'ten Gezici'nin anketine tepki
29 Aralık 2020 09:34
|Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı hayatını kaybetti
28 Aralık 2020 13:59
|Kısıtlamada en çok bu diziler izlendi
28 Aralık 2020 13:28
|Seren Serengil 46 kiloya kadar düştü, hastaneye kaldırıldı
28 Aralık 2020 10:31
|İbrahim Tatlıses savcılığa başvurdu: Onun ismiyle tehdit edildim
28 Aralık 2020 09:56
|İlber Ortaylı'dan 'Maşallah' açıklaması
28 Aralık 2020 08:26
|Hakan Bayrakçı kulaklığı kopartıp canlı yayını terk etti
27 Aralık 2020 14:25