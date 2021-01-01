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Tuzla'da fabrika deposunda yangın
Tuzla'da bir fabrikanın bahçesindeki depoda çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
|01 Ocak 2021 10:35
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Eski Ankara Asfaltı Caddesi üzerinde kimyasal maddelerin bulunduğu bir fabrikanın açık alandaki deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun duman oluştu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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