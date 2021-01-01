1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Yazdığın yer halktan aldığın yetki değil, patronun verdiği köşedir'

Hürriyet yazar Ertuğrul Özkök bugünkü köşe yazısında, çalışma arkadaşı Abdulkadir Selvi'ye tepki gösterdi.
 01 Ocak 2021 10:56
+Aa- Yazdır
'Yazdığın yer halktan aldığın yetki değil, patronun verdiği köşedir'

Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök bugünkü köşe yazısında, yine aynı gazetenin yazarı Abdulkadir Selvi'ye dünkü köşesinde yazdığı, "Ben yetkiyi Kılıçdaroğlu'ndan değil halktan aldım..." cümlesi nedeniyle tepki gösterdi.

"Çizgiyi geçme derim"

Aynı gazetede köşe yazarlığı yaptığı Abdulkadir Selvi'ye yüklenen Ertuğrul Özkök bugünkü köşe yazısında, "Abdulkadir kardeşim, yazdığın yer halktan aldığın yetki belgesi değil, patronun verdiği köşedir..." yazdı. Öte yandan Özkök, "Orası da pek makbul bir makam değildir. Sen mütevazı bir insansın... Aman dur, o çizgiyi geçme derim...." diyerek Selvi'yi uyardı.

İşte Ertuğrul Özkök'ün dikkat çeken o yazısı;

'HALKIN VERDİĞİ' YETKİ Mİ PATRONUN VERDİĞİ KÖŞE Mİ

ABDULKADİR Selvi'nin dünkü yazısında bir cümle var ki...

Allaaahhh...

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile polemiğe girmiş... Diyor ki:

"Ben yetkiyi Kılıçdaroğlu'ndan değil halktan aldım..."

Ben de, "Aman Abdulkadir aman haa" diyorum...

O nedenle bir abilik yapayım, epeydir gazete köşelerinde sürünen tecrübeli biri olarak şunu söyleyeyim:

"Abdulkadir kardeşim, yazdığın yer halktan aldığın yetki belgesi değil, patronun verdiği köşedir..."

Nasıl ki bir siyasetçi seçimde aldığı oyu, "Halkın kendisine 4 yıllığına ülkeyi yönetmesi için verdiği izin" olarak değil de "Tanrı tarafından verilmiş bir misyon ve hak" olarak görmeye başladığı zaman demokraside işler hiç iyi gitmiyor demekse...

Bir gazeteci de yazdığı köşeyi "ilahi bir halk iradesi" olarak görmeye başladı mı...

Aman ha...

"Tanrıyazar" katına çıkmaya hazır bir ruh haline gelmiş demektir...

Orası da pek makbul bir makam değildir.

Sen mütevazı bir insansın... Aman dur, o çizgiyi geçme derim....
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Arabuluculukla 3 yılda yaklaşık 1 milyon 170 bin dosya çözüme kavuştu
01 Ocak 2021 12:46		 Levha ve hafıza kaydı olan termometre için verilen süre uzatıldı
01 Ocak 2021 12:09
Uzlaştırıcıların 2021 asgari ücret tarifesi belirlendi
01 Ocak 2021 11:10		 Kısıtlamada güncelleme: Çiçekçi ve cuma izni
01 Ocak 2021 09:35
Yerebatan Sarnıcı'na 66 gün sonra onay
01 Ocak 2021 08:55		 Silivri'de yılbaşı partisi düzenleyen 29 kişiye para cezası
01 Ocak 2021 08:35
Yılbaşında ülke genelinde 1860 personel acil çağrı hizmeti veriyor
01 Ocak 2021 00:15		 AFAD, 2020'de 33 bin 821 depremi değerlendirdi
31 Aralık 2020 23:46
Başkentte 112 Çağrı Merkezinde yeni yıl mesaisi
31 Aralık 2020 23:12		 Danıştay, Erdek Belediye Başkanı'nı görevden aldı
31 Aralık 2020 21:33
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:30 - İstanbul'daki yılbaşı denetimlerinde 685 bin TL ceza kesildi12:16 - SBK Holding Başkanı'nın yurt dışına kaçış görüntüleri ortaya çıktı12:09 - Levha ve hafıza kaydı olan termometre için verilen süre uzatıldı12:06 - Google, 2020 yılında Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıkladı12:06 - Sızma girişiminde bulunan 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi12:01 - Dedektif nedir? ne İş yapar? yasal mı? güvenilir mi?
11:59 - Sağlık çalışanları pandeminin gölgesinde yeni yılı karşıladı11:58 - 2021, tedarik zincirinde yeni bir dönemin başlangıcı olacak11:46 - Borsa İstanbul'da 2020 böyle geçti11:34 - TESK esnafa verilen 'Hazine teşvikinin' artırılmasını istedi11:18 - Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı11:17 - Türk hekim, Kovid-19'un tespiti için idrar kiti geliştirdi
11:10 - Uzlaştırıcıların 2021 asgari ücret tarifesi belirlendi11:10 - Karakaya Baraj Gölü'nde balıkçı teknesinin alabora olması sonucu bir kişi öldü10:56 - 'Yazdığın yer halktan aldığın yetki değil, patronun verdiği köşedir'10:47 - Bursa'da dansözlü eğlenceye polis baskını10:35 - Tuzla'da fabrika deposunda yangın
10:32 - Adana merkezli PKK operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Şehre atanan her valiyle, 'okul yaptırmasına' tavla oynuyor
Benzin bitince yılbaşı gezintisi pahalıya patladı
Google, 2020 yılında Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıkladı
Öğrenciye kopya veren öğretmene ceza verilir mi?
Elektrik tarifelerine yüzde 6 zam yapıldı
Yazıcıoğlu suikastının karakutusu: Gaybubet evinde yakalandı
Kim Milyoner Olmak İster'de Serdar Ortaç'ın bilemediği tarih sorusu
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Aşıyla hayatımıza gelecek üç fayda
'Yazdığın yer halktan aldığın yetki değil, patronun verdiği köşedir'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
enderun 1
arap plakasının anadolu plakasını ittirmesi 1
2 m yaklaşınca alarm veren sosyal mesafe kazağı 4
sözlük bizimdir 2
haklısın 2
yılbaşı 2
Hayat insana tuhaf gelecek yorgunluklardan ibarettir 2
oyunculuğu vay be dedirten filmler 8
Jack London Kitapları 1
wuhan'da yılbaşının çılgınca kutlanması 2
SON İLANLAR
Samsun Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Karabük Üniversitesi lisanüstü öğrenci alım ilanı
Yalova Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Emniyet Genel Müdürlüğü 4 aşçı alacak
Emniyet Genel Müdürlüğü 90 hizmetli memur alacak
Büyükçekmece Belediyesi 15 Zabıta Memuru alacak
Evreşe Belediyesi işçi alacak
Çamardı Belediyesi geçici işçi alacak
Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Milli Savunma Bakanlığı 55 uzman yardımcısı alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam