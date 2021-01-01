1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Google, 2020 yılında Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıkladı

Google, 2020 yılında Türkiye'de en çok aranan içeriklerin listesini yayınladı.
 01 Ocak 2021 12:06
+Aa- Yazdır
Google, 2020 yılında Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıkladı

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, 'Yılın Arama Trendleri' listesini yayınladı. Buna göre, Türkiye'de 2020 yılında en çok aranan kelime, koronavirüsle kullanıma giren uzaktan eğitim platformu 'EBA' oldu. İkinci sırada dolar, üçüncü sırada ise koronavirüs yer aldı.

Salgının etkilerinin net bir şekilde hissedildiği listenin tamamı şu şekilde:

1) EBA

2) Dolar Kaç TL

3) Koronavirüs

4) Deprem

5) Zoom

6) HES Kodu Alma

7) Kandilli Rasathanesi

8) Sokağa Çıkma Yasağı

9) Sağlık Bakanlığı

10) ABD Seçimleri

Google'a göre dizi kategorisinde yılın en çok arananları şu şekilde sıralandı:

1) Sadakatsiz

2) Mucize Doktor

3) Masumlar Apartmanı

4) Sen Çal Kapımı

5) Alev Alev

6) Kırmızı Oda

7) Bay Yanlış

8) Menajerimi Ara

9) Bir Başkadır

10) Aşk 101

İsimler kategorisinde ise, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk sırada yer aldı:

1) Fahrettin Koca

2) Berat Albayrak

3) Ebru Şallı

4) Ellen Page

5) Alaattin Çakıcı

6) Fatih Terim

7) Lütfi Elvan

8) Sercan Yıldırım

9) Halil Sezai

10) Nihat Hatipoğlu

Vefat edenler kategorisinde 2020 yılının en çok arananı, 27 Ocak'ta geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden, NBA'in gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından Kobe Bryant olarak kayıtlara geçti. İkinci sırada ise Muğla'da geçtiğimiz temmuz ayında erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin yer aldı.

1) Kobe Bryant

2) Pınar Gültekin

3) Nur Yerlitaş

4) Aytaç Yalman

5) Aleyna Çakır

6) Maradona

7) Ares Özdemir

8) Cemil Taşçıoğlu

9) Seyfi Dursunoğlu

10) Emre Gönlüşen

Nasıl kategorisine vatandaşların en çok HES kodunun nasıl alınacağını merak ettiği görüldü.

1) HES Kodu Nasıl Alınır

2) Zoom Programı Nasıl Kurulur

3) 1000 TL Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır

4) Uzaktan Eğitim Nasıl Oluyor

5) Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlenirekm

6) E devlet Maske Başvurusu Nasıl Yapılır

7) Seyahat İzni Nasıl Alınır

8) Öksürük Nasıl Gider

9) Zeytin Yaprağı Çayı Nasıl Yapılır

10) Eczaneden Maske Nasıl Alınır

Son olarak yemek tarifi kategorisinde yılın en çok aranan kelimesi 'ekmek' olurken, ikinci sırada ise 'pide' yer aldı.

1) Ekmek

2) Pide

3) Aşure

4) Çökertme Kebabı

5) Ramazan Pidesi

6) İzmir Bombası

7) Lahmacun

8) Güllaç Tatlısı

9) Ezogelin

10) Kalburabasti
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
2020 yılının en kötü şifreleri açıklandı
31 Aralık 2020 22:42		 Ronaldo, sosyal medyada 500 milyon takipçiye yaklaştı
30 Aralık 2020 15:21
SİBERAY'dan 'sosyal medyada tuzağa düşmeyin' uyarısı
29 Aralık 2020 22:27		 Yılbaşı hediyesinde internet alışverişine dikkat
28 Aralık 2020 09:04
En popüler mesajlaşma uygulaması 'WhatsApp' oldu
27 Aralık 2020 18:22		 Pandemide en çok onlar kazandı: Video başına 5 bin TL
26 Aralık 2020 16:51
Telegram'dan tepki çeken karar
26 Aralık 2020 16:19		 Düğün takılarında 'QR Kodu' dönemi
26 Aralık 2020 11:09
Siber korsanlar 2020 boyunca Türkiye'ye saldırdı
20 Aralık 2020 16:56		 Bir Youtuber ölürse dijital mirasına ne olacak?
20 Aralık 2020 16:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:30 - İstanbul'daki yılbaşı denetimlerinde 685 bin TL ceza kesildi12:16 - SBK Holding Başkanı'nın yurt dışına kaçış görüntüleri ortaya çıktı12:09 - Levha ve hafıza kaydı olan termometre için verilen süre uzatıldı12:06 - Google, 2020 yılında Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıkladı12:06 - Sızma girişiminde bulunan 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi12:01 - Dedektif nedir? ne İş yapar? yasal mı? güvenilir mi?
11:59 - Sağlık çalışanları pandeminin gölgesinde yeni yılı karşıladı11:58 - 2021, tedarik zincirinde yeni bir dönemin başlangıcı olacak11:46 - Borsa İstanbul'da 2020 böyle geçti11:34 - TESK esnafa verilen 'Hazine teşvikinin' artırılmasını istedi11:18 - Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı11:17 - Türk hekim, Kovid-19'un tespiti için idrar kiti geliştirdi
11:10 - Uzlaştırıcıların 2021 asgari ücret tarifesi belirlendi11:10 - Karakaya Baraj Gölü'nde balıkçı teknesinin alabora olması sonucu bir kişi öldü10:56 - 'Yazdığın yer halktan aldığın yetki değil, patronun verdiği köşedir'10:47 - Bursa'da dansözlü eğlenceye polis baskını10:35 - Tuzla'da fabrika deposunda yangın
10:32 - Adana merkezli PKK operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Şehre atanan her valiyle, 'okul yaptırmasına' tavla oynuyor
Benzin bitince yılbaşı gezintisi pahalıya patladı
Google, 2020 yılında Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıkladı
Öğrenciye kopya veren öğretmene ceza verilir mi?
Elektrik tarifelerine yüzde 6 zam yapıldı
Yazıcıoğlu suikastının karakutusu: Gaybubet evinde yakalandı
Kim Milyoner Olmak İster'de Serdar Ortaç'ın bilemediği tarih sorusu
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Aşıyla hayatımıza gelecek üç fayda
'Yazdığın yer halktan aldığın yetki değil, patronun verdiği köşedir'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ibrahimovic'in,Ebru Gündeş hayranı olması 1
ilk işe başladığımda 0 TL m vardı 2
arap plakasının anadolu plakasını ittirmesi 1
seneye görüşürüz 4
2020'ye minnet notu bırak 1
Covid döneminde kalabalık ortamlarda istediğin gibi hapşırıp öks 2
ortaokullara satranç dersinin konması 4
04.01.2021 kasımpaşa vs fenerbahçe maçı 4
son 26 saat 1
daniil dubov 1
SON İLANLAR
Samsun Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Karabük Üniversitesi lisanüstü öğrenci alım ilanı
Yalova Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Emniyet Genel Müdürlüğü 4 aşçı alacak
Emniyet Genel Müdürlüğü 90 hizmetli memur alacak
Büyükçekmece Belediyesi 15 Zabıta Memuru alacak
Evreşe Belediyesi işçi alacak
Çamardı Belediyesi geçici işçi alacak
Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Milli Savunma Bakanlığı 55 uzman yardımcısı alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam