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Türk hekim, Kovid-19'un tespiti için idrar kiti geliştirdi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mehmet Serhan Kurtulmuş:- "Sars Cov-2 virüsüne özel amino asit ve ikincil mikroprotein yapıların, özel bir reaktan sayesinde idrarda tespiti prensibine dayanan ve bu nedenle adını foaming (köpük) koyduğumuz bu testi yapma amacımız insanların en hızlı ve en doğru şekilde Kovid-19 açısından taranmasının sağlanmasıdır"
 01 Ocak 2021 11:17
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Türk hekim, Kovid-19'un tespiti için idrar kiti geliştirdi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mehmet Serhan Kurtulmuş, Sars Cov-2 virüsüne özel amino asit ve ikincil mikroprotein yapılarının, özel bir reaktan sayesinde idrarda tespit edilebildiği kit geliştirdiğini bildirdi.

Kurtulmuş, geliştirdiği kite ilişkin yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'de ilk kez görüldüğü mart ayında başladığı çalışmanın, kasımda sonuçlandığını anlattı.

Kurtulmuş, testin önce Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ardından Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından onaylandığını, Sağlık Bakanlığınca da ruhsatlandırıldığını ifade etti.

Etik kurul onayı ile yapılan klinik çalışmalarda testin doğruluk oranının mevcut testlere göre daha fazla olduğunu aktaran Kurtulmuş, bu çalışmanın klinik bir dergide uluslararası düzeyde yayınlandığını da söyledi.

Kurtulmuş, testin kısa sürede sonuç verdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sars Cov-2 virüsüne özel amino asit ve ikincil mikroprotein yapıların, özel bir reaktan sayesinde idrarda tespiti prensibine dayanan ve bu nedenle adını foaming (köpük) test koyduğumuz bu testi yapma amacımız insanların en hızlı ve en doğru şekilde Kovid-19 açısından taranmasının sağlanmasıdır. Bu sayede virüs yükü olanların hızlıca tedaviye alınabilmesi, virüs yükü olmayanların da günlük olağan hayatlarına devam etmeleri suretiyle iş gücü kayıplarının olmaması, tedavi gören hastaların da tedavi süreçlerinin kolayca kontrol edilebilmesidir. Test bu konudaki ilk idrar testi ve 15 saniyede sonuç verebiliyor."

Mehmet Serhan Kurtulmuş, testin yapılışına ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Vücutta bulunan virüs yükünü belirleyen bu testi yapmak ise çok kolay. Test kitinde bulunan idrar kabına bir miktar idrar koyuyorsunuz. Test kiti içerisinde yer alan ve özel bir reaktan içeren vakumlu tüpü idrar kabının üzerinde bulunan alana yerleştiriyorsunuz. Tüpe belirtildiği şekilde yeteri kadar idrar geldikten sonra, 15 saniye aşağı yukarı yönde iyice çalkalıyorsunuz. Test tüpünde oluşan köpük miktarını, tüp üzerinde yer alan renk skalasına göre değerlendiriyorsunuz. Bu sayede herhangi bir semptomunuz yoksa bile vücudunuzda virüs yükü olup olmadığını kontrol edebiliyorsunuz. Eğer bazı klinik semptomlarınız varsa da bunun Kovid-19'dan mı yoksa başka bir enfeksiyon kaynağından mı kaynaklandığını tespit edebiliyorsunuz."
Anadolu Ajansı
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