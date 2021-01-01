Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı
Kırşehir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 24 şüpheli yakalandı
|01 Ocak 2021 11:18
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Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulundukları ve çatışma bölgeleriyle halen irtibatlarını sürdürdükleri öne sürülen 26 kişinin yakalanması için kent merkezinde 32 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gece boyu süren operasyonda Irak uyruklu 24 şüpheli gözaltına alındı, adreslerinde bulunamayan 2 zanlıyı yakalama çalışması sürüyor.
Adreslerde yapılan aramada, örgütsel doküman ve çeşitli materyaller ele geçirildi.
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