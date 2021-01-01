Karakaya Baraj Gölü'nde balıkçı teknesinin alabora olması sonucu bir kişi öldü
|01 Ocak 2021 11:10
|+Aa- Yazdır
Baraj gölüne açılan 3 kişinin bulunduğu tekne, Battalgazi Feribot İskelesi civarında kıyıya yaklaşık 20 metre mesafede alabora oldu.
Teknedeki bir kişi kayboldu, diğerleri kendi imkanlarıyla karaya çıktı.
Yardım istenmesi üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 dalgıç bölgede arama yaptı ancak kayıp kişiye ulaşamadı.
Hava koşullarının elverişsiz olması nedeniyle gece durdurulan arama çalışmaları havanın aydınlanmasıyla yeniden başladı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Su Altı Arama Kurtarma Ekibi, kayıp Mehmet Hanifi Özinal'ı (40) aramak için çalışma yaptı.
Dalgıçlar yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından Özinal'ın cansız bedenini kıyıya 20 metre uzaklıkta ve 7 metre derinlikte buldu.
Özinal'ın cesedi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına kaldırıldı.
Alabora olan tekne ise itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|SBK Holding Başkanı'nın yurt dışına kaçış görüntüleri ortaya çıktı
01 Ocak 2021 12:16
|Sağlık çalışanları pandeminin gölgesinde yeni yılı karşıladı
01 Ocak 2021 11:59
|Bursa'da dansözlü eğlenceye polis baskını
01 Ocak 2021 10:47
|Tuzla'da fabrika deposunda yangın
01 Ocak 2021 10:35
|Plastik poşetten 1.8 milyon varil petrol tasarrufu
01 Ocak 2021 09:41
|Edirne'de polis aracına saldırı, 1 polis yaralandı
01 Ocak 2021 09:36
|İstanbul'da polis aracı bariyerlere çarptı, iki polis yaralandı
01 Ocak 2021 09:25
|4 ton demiri çaldılar, at arabasıyla götürdüler
01 Ocak 2021 09:05
|Üsküdar'da devriye gezen polisler ceset buldu
01 Ocak 2021 08:48
|Devrilen ambulanstaki hasta ile sağlık personeli yaralandı
01 Ocak 2021 07:55