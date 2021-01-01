1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa İstanbul'da 2020 böyle geçti

-Ocakta 1.245 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan BIST 100 endeksi, Kovid-19 salgınının şubatta tüm dünyaya yayılmaya başlamasının ardından küresel pay piyasalarına paralel sert düştü-
 01 Ocak 2021 11:46
+Aa- Yazdır
Borsa İstanbul'da 2020 böyle geçti

- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla Borsa İstanbul'da küresel piyasalara paralel dalgalı bir izlense de, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yıllık yüzde 29 getiriyle tüm dünyada en iyi getiriyi sağlayan piyasalardan biri olmayı başardı

Kovid-19 salgının neredeyse bütün varlık fiyatlarını etkilediği ve merkez bankalarının trilyonlarca dolar parasal genişlemeyle finansal çöküşü engellemeye çalıştığı bir yıl geride kaldı.

Ocakta 1.245 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan BIST 100 endeksi, Kovid-19 salgınının şubatta tüm dünyaya yayılmaya başlamasının ardından küresel pay piyasalarına paralel sert düştü.

ABD borsalarında martta yüzde 10'ları aşan düşüşlerin yaşanmasıyla başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere neredeyse bütün merkez bankaları politika faizini rekor düşük seviyelere indirirken, dünya genelinde hükümetler salgının etkilerini azaltmak için trilyonlarca dolarlık teşvik paketlerini uygulamaya aldı.

Küresel merkez bankalarının trilyonlarca dolarlık parasal genişleme sözü, Fed'in dolar likiditesini sağlamak için küresel merkez bankalarıyla kurduğu swap hatları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bütün önlemlerine karşın ne küresel pay piyasalarında ne de Borsa İstanbul'da sert düşüş önlenemedi.

Kovid-19'un İtalya'dan başlayarak Avrupa'ya hızla yayılmasıyla ayı piyasasına giren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 18 Mart'ta 22 Ocak'taki rekor seviyenin yüzde 52 altına, 819 puana kadar geriledi.

Bu tarihten itibaren parasal ve mali genişleme adımlarının etkisiyle sınai ve teknoloji endekslerinin öncülüğünde yükseliş eğilimine giren BIST 100 endeksi 1.200 seviyesini yukarı yönlü kırmayı temmuzda tekrar denemesine rağmen başarılı olamadı.

- Aşı haberleri piyasalarda yukarı yönlü hareketi güçlendirdi

Yılın ilk 11 ayında Borsa İstanbul'daki yerli yatırımcı sayısı 679 bin 163 yükselerek 1 milyon 867 bin 221 ulaşırken, bu durum yerli yatırımcı sayısında yüzde 57'lik artışa işaret etti. Halka arzlar konusunda oldukça başarılı bir yıl geçiren Borsa İstanbul'da halka arz endeksi yıllık 197 yükselişle hisse senedi piyasalarına ilgiyi artıran önemli bir etken oldu.

Bununla birlikte 7 Kasım'da TCMB Başkanlığı'na Naci Ağbal'ın, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan'ın getirilmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekonomide yeni dönem" vurgusu ve Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu haberlerin piyasalarda yer almaya başlamasıyla Türk lirası varlıklarda pozitif anlamda bir kırılım yaşandı.

Bu dönemden itibaren bankacılık ve holding endeksleri öncülüğünde yeni bir yükseliş eğilimine giren BIST 100 endeksinde rekor üzerine rekor kırılmaya başlandı.

BIST 100 endeksi yılın son iki ayında yaklaşık yüzde 33 yükselerek analistlerin önemli direnç seviyesi olduğunu belirttiği dolar bazlı 200 sent seviyesini test etti. Banka ve holding hisselerindeki yükseliş eğiliminde yabancı kurumsal yatırımcının talep artışı önemli rol oynadı.

BIST 100 endeksi bu gelişmelerle birlikte yıllık bazda yüzde 29,06 getiriyle 1.476,72 puandan kapanırken, küresel pay piyasaları arasında en iyi getiriyi sağlayan borsalardan biri olmayı başardı.

- Gübre Fabrikaları en çok kazandıran hisse oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dışındaki hisseler bu dönemde yüzde 124,7 getiri sağlarken analistler, getiri arayışındaki küçük yatırımcıların söz konusu performansta etkili olduğunu ifade etti.

Sektör endeksleri arasında yıllık bazda kağıt, orman, basım yüzde 168,6'lık getiriyle en çok kazandıran, bankacılık endeksi yüzde 2,74 düşüşle en fazla kaybettiren endeks oldu.

BIST 100 endeksi içinde 89 hisse senedi değer kazanırken, 10 hisse değer kaybetti. En fazla değer kazanan hisse yüzde 851,9 ile Gübre Fabrikaları olurken, en çok kaybettiren yüzde 21,6 ile Tav Havalimanları oldu.

Öte yandan, BIST 100 ana endeksler bazında incelendiğinde tüm endeksler yıllık bazda değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 91,3, sınai endeks yüzde 68,2, hizmetler endeksi yüzde 36,6 ve mali endeks yüzde 15,8 yükseldi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Borsa yılın son işlem gününü düşüşle tamamladı
31 Aralık 2020 18:22		 Altın fiyatları günü artışla kapattı
31 Aralık 2020 17:40
Merkez Bankası rezervleri arttı
31 Aralık 2020 14:56		 Borsa günün ilk yarısında geriledi
31 Aralık 2020 13:22
Çeyrek altından yılın son günü 17 TL'lik artış
31 Aralık 2020 13:15		 Dolar ve avro gün ortasında yükselişte
31 Aralık 2020 12:14
Borsa günü rekorlarla tamamladı
30 Aralık 2020 19:36		 Altın fiyatları günü artışla kapattı
30 Aralık 2020 17:28
Borsa rekor seviyeyi gördü
30 Aralık 2020 13:17		 Çeyrek altının düşüşü sürüyor
30 Aralık 2020 12:41
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:30 - İstanbul'daki yılbaşı denetimlerinde 685 bin TL ceza kesildi12:16 - SBK Holding Başkanı'nın yurt dışına kaçış görüntüleri ortaya çıktı12:09 - Levha ve hafıza kaydı olan termometre için verilen süre uzatıldı12:06 - Google, 2020 yılında Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıkladı12:06 - Sızma girişiminde bulunan 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi12:01 - Dedektif nedir? ne İş yapar? yasal mı? güvenilir mi?
11:59 - Sağlık çalışanları pandeminin gölgesinde yeni yılı karşıladı11:58 - 2021, tedarik zincirinde yeni bir dönemin başlangıcı olacak11:46 - Borsa İstanbul'da 2020 böyle geçti11:34 - TESK esnafa verilen 'Hazine teşvikinin' artırılmasını istedi11:18 - Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı11:17 - Türk hekim, Kovid-19'un tespiti için idrar kiti geliştirdi
11:10 - Uzlaştırıcıların 2021 asgari ücret tarifesi belirlendi11:10 - Karakaya Baraj Gölü'nde balıkçı teknesinin alabora olması sonucu bir kişi öldü10:56 - 'Yazdığın yer halktan aldığın yetki değil, patronun verdiği köşedir'10:47 - Bursa'da dansözlü eğlenceye polis baskını10:35 - Tuzla'da fabrika deposunda yangın
10:32 - Adana merkezli PKK operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Şehre atanan her valiyle, 'okul yaptırmasına' tavla oynuyor
Benzin bitince yılbaşı gezintisi pahalıya patladı
Google, 2020 yılında Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıkladı
Öğrenciye kopya veren öğretmene ceza verilir mi?
Elektrik tarifelerine yüzde 6 zam yapıldı
Yazıcıoğlu suikastının karakutusu: Gaybubet evinde yakalandı
Kim Milyoner Olmak İster'de Serdar Ortaç'ın bilemediği tarih sorusu
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Aşıyla hayatımıza gelecek üç fayda
'Yazdığın yer halktan aldığın yetki değil, patronun verdiği köşedir'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ayrılık ayrılık aman ayrılık 3
eskişehir spor 1
Durmuş Yılmaz'ın COVID-19'a yakalanması 2
kelimelik 1
wuhan'da yılbaşının çılgınca kutlanması 2
bim aşı reklamı 2
hela vela velvela 1
30.12.2020 galatasaray vs fenerbahce maçı 3
reface uygulaması 2
İşverenin aşı olmayan çalışanını kovması 1
SON İLANLAR
Samsun Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Karabük Üniversitesi lisanüstü öğrenci alım ilanı
Yalova Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Emniyet Genel Müdürlüğü 4 aşçı alacak
Emniyet Genel Müdürlüğü 90 hizmetli memur alacak
Büyükçekmece Belediyesi 15 Zabıta Memuru alacak
Evreşe Belediyesi işçi alacak
Çamardı Belediyesi geçici işçi alacak
Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Milli Savunma Bakanlığı 55 uzman yardımcısı alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam