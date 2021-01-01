Sızma girişiminde bulunan 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
|01 Ocak 2021 12:06
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