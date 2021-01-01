Levha ve hafıza kaydı olan termometre için verilen süre uzatıldı
Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklikle levha ve geriye dönük hafıza kaydı olan termometre bulundurma yükümlülüğü için faaliyetteki eczanelere verilen süre 31 Aralık 2021'e kadar uzatıldı.
|01 Ocak 2021 12:09
|+Aa- Yazdır
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca hazırlanan "Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, "kritik durumlarda uyarı verecek erken uyarı sisteminin ve geriye dönük hafıza kaydı bulunan termometrenin bulunması" ile "özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulur" yükümlülükleri, yeni açılan ve nakil olan eczaneler tarafından bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, faaliyetteki eczaneler tarafından da en geç 31 Aralık 2021'e kadar uygulanacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Arabuluculukla 3 yılda yaklaşık 1 milyon 170 bin dosya çözüme kavuştu
01 Ocak 2021 12:46
|Uzlaştırıcıların 2021 asgari ücret tarifesi belirlendi
01 Ocak 2021 11:10
|'Yazdığın yer halktan aldığın yetki değil, patronun verdiği köşedir'
01 Ocak 2021 10:56
|Kısıtlamada güncelleme: Çiçekçi ve cuma izni
01 Ocak 2021 09:35
|Yerebatan Sarnıcı'na 66 gün sonra onay
01 Ocak 2021 08:55
|Silivri'de yılbaşı partisi düzenleyen 29 kişiye para cezası
01 Ocak 2021 08:35
|Yılbaşında ülke genelinde 1860 personel acil çağrı hizmeti veriyor
01 Ocak 2021 00:15
|AFAD, 2020'de 33 bin 821 depremi değerlendirdi
31 Aralık 2020 23:46
|Başkentte 112 Çağrı Merkezinde yeni yıl mesaisi
31 Aralık 2020 23:12
|Danıştay, Erdek Belediye Başkanı'nı görevden aldı
31 Aralık 2020 21:33