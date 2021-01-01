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Arabuluculukla 3 yılda yaklaşık 1 milyon 170 bin dosya çözüme kavuştu

Adalet Bakanlığınca hukuk sistemine kazandırılan arabuluculuk sistemiyle 3 yılda yaklaşık 1 milyon 170 bin uyuşmazlık dosyası çözüme kavuşturuldu.
 01 Ocak 2021 12:46
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Arabuluculukla 3 yılda yaklaşık 1 milyon 170 bin dosya çözüme kavuştu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iş, ticaret ve tüketici uyuşmazlıklarında başarıyla ile uygulanan arabuluculuk sistemiyle sorunlar, hukuk uyuşmazlıkları mahkemelerine gidilmeden, tarafların rızasıyla hızlıca çözüme kavuşuyor.

Arabuluculuk uygulamasında bugüne kadar müzakeresi tamamlanan 1 milyon 709 bin 976 dosyadan 1 milyon 169 bin 949'u anlaşma ile sonuçlandı. Buradaki başarı oranı yüzde 68 olarak gerçekleşti.

İş ve ticaret mahkemelerinin iş yükü azaldı. Yıllık ortalamalara bakıldığında 450 iş ve 65 ticaret mahkemesinin bir yılda baktığı dosya, arabulucular tarafından kısa sürede çözüme kavuşturuldu.

İş uyuşmazlıklarında 2020'de müzakeresi tamamlanan 276 bin 597 dosyadan 145 bin 384'ü anlaşma ile sonuçlandı. Buradaki başarı oranı yüzde 53 oldu.

Uygulamanın başladığı 1 Ocak 2018'den bugüne ise müzakeresi tamamlanan 1 milyon 14 bin 132 dosyadan 614 bin 981 dosyada başarı sağlandı. Üç yılın toplam başarı ortalaması ise yüzde 61 olarak gerçekleşti.

İş mahkemelerinde bir dosyanın karara bağlanması ilk derecede ortalama 555 gün sürerken, Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay da geçen sürelerle bu ortalama 1000 günü buluyordu.

Arabuluculuk kapsamında ise iş uyuşmazlıkları ortalama 20 günde arabulucular tarafından çözüme kavuşturuluyor.

- "Ticari uyuşmazlıklar 30 günde çözülüyor"

Ticari arabuluculukta ise 2020'nin tamamında müzakeresi tamamlanan 121 bin 359 dosyadan 61 bin 653 dosya çözüme kavuştu. Ticari arabuluculukta yüzde 51'lik başarı sağlandı. 1 Ocak 2019'dan bugüne ise 263 bin 542 dosyanın 141 bin 130'unda anlaşma sağlandı ve başarı oranı yüzde 54 olarak gerçekleşti.

Ticari davaların karara bağlanma süresi ilk derece mahkemelerinde ortalama 547 gün sürerken, Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay da geçen sürelerle bu süre ortalama 1000 günü buluyordu.

Alternatif çözüm yolu arabuluculuk sayesinde ise ticari uyuşmazlıklar ortalama 30 günde çözüme kavuşuyor.

- "Tüketiciden hiçbir ücret alınmıyor"

Tüketici uyuşmazlıklarında uygulamanın başladığı 28 Temmuz 2020'den bugüne kadar 23 bin 72 dosya arabulucuya gitti ve bu dosyalardan 13 bin 639'u çözüme kavuştu. Başarı oranı ise yüzde 59 oldu.

Arabuluculukta tüketiciye hiçbir masraf veya ücret yansıtılmıyor.

Tarafların anlaşmaması durumunda dava açma hakları saklı kalıyor.

Tüketici uyuşmazlıklarında dava süreci ortalama 425 gün sürmekteyken, arabulucuya başvurulması durumunda uyuşmazlıklar ortalama 20 gün gibi kısa bir sürede çözüme kavuşuyor.
Anadolu Ajansı
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