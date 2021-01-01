Adım adım takip edildi, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
|01 Ocak 2021 13:50
|+Aa- Yazdır
İranlı uyuşturucu kaçakçısı firari Naci Şerifi Zindaşti'nin kızı Arzu Zindaşti ve yeğeninin ölümünde 'azmettirici' olmakla suçlanan, koronavirüs tanısı nedeniyle tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıkan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Orhan Ünğan, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına kaçmaya çalışırken sahte pasaportla yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İranlı uyuşturucu kaçakçısı firari Zindaşti'nin kızı Arzu Zindaşti ve yeğenini geçtiğimiz yıllarda öldürttüğüiddia edilen uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Orhan Ünğan, tutuklu bulunduğu cezaevinde koronavirüse yakalandı. Bunun üzerine cezaevi yönetimince Ünğan hastalık nedeniyle izinli çıktıktan sonra yurt dışına kaçma planı yaptı.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ünğan'ı takibe aldı. Ekipler Ünğan'ın Sabiha Gökçen Hava Limanı'ndan yurt dışına kaçış planı yaptığını belirledi. Ünğan, yeni yıla saatler kala uçuş için geldiği terminalde yakalanarak gözaltına alındı. Orhan Ünğan'ın yapılan kontrollerde üzerinde başka bir kişi adına düzenlenen sahte kimlik ele geçirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|2020 yılının son cinayeti yine kadın cinayeti oldu
01 Ocak 2021 15:03
|Gaziantep'te yılbaşı gecesi havaya ateş eden 9 şüpheli yakalandı
01 Ocak 2021 14:57
|'Aşılamanın 28 gün arayla yapılması daha yüksek antikor sağlayacak'
01 Ocak 2021 14:13
|Esenyurt'ta bir kadın sokakta ölü bulundu
01 Ocak 2021 13:34
|Iğdır'da köpek dövüştürenleri sosyal medya paylaşımları ele verdi
01 Ocak 2021 13:25
|SBK Holding Başkanı'nın yurt dışına kaçış görüntüleri ortaya çıktı
01 Ocak 2021 12:16
|Sağlık çalışanları pandeminin gölgesinde yeni yılı karşıladı
01 Ocak 2021 11:59
|Karakaya Baraj Gölü'nde balıkçı teknesinin alabora olması sonucu bir kişi öldü
01 Ocak 2021 11:10
|Bursa'da dansözlü eğlenceye polis baskını
01 Ocak 2021 10:47
|Tuzla'da fabrika deposunda yangın
01 Ocak 2021 10:35