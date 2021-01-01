İstanbul'da taksimetre ayarları başladı! Zamlı tarife yürürlüğe girdi
|01 Ocak 2021 13:53
|+Aa- Yazdır
Dünyada dördüncü sırada... Açılışı yarın gerçekleştirilecek!
İstanbul'da taksi ücretlerine yapılan zammın ardından taksimetre cihazlarını güncellemek isteyen taksiciler, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda kilometrece uzayan kuyruk oluşturdu. İşlemler için sabahın erken saatlerinde kuyruğa giren sürücüler, durumdan şikayetçi olduklarını ifade etti.
İstanbul'da taksimetre ücretlerine zam yapılmasının ardından, taksiciler, taksimetrelerin güncellenmesi için Yenikapı Etkinlik Alanı'na akın etti. 3 gün sürecek ayar işlemleri için bekleyen sürücüler kilometrelerce uzayan kuyruk oluşturdu. Ayar işlemleri için sabahın erken saatlerinde kuyruğa giren taksiciler durumdan şikayetçi olduklarını ifade ederek, yapılan zammın daha çok mal sahiplerinin işine yaradığını söylediler.
"İLK GÜN OLMASINA RAĞMEN YOĞUN ÜÇ GÜN SÜRECEK"
Uzun süredir orada bekleyen taksici Özer Şentürk, "Taksimetre zam ayarları yapılacak. Yüzde 11'lik zam geldi. 13 liraydı 14,50 TL oldu. Onu yaptırıp bir de dezenfektan yaptırıp gideceğiz. Ama yoğun bir kalabalık var. İlk gün olmasına rağmen yoğun. Bugün bitmez diğer arkadaşlar daha sonra gelebilir. Zammın bize çok yarayacağını düşünmüyorum daha çok mal sahiplerine yarayacak gibi duruyor" dedi.
"ZAM OLARAK YETERLİ DEĞİL AMA İNSANLARINDA GÜCÜ KALMADI"
Zammın daha çok mal sahipleri için iyi olduğunu söyleyen Bekir Serdaroğlu, "Taksimetrelere ücretleme ayarlaması yapılacak. Görüyorsunuz bu işi bugün bitiremeyeceğiz. Yüzde 11 zam yapıldığı söyleniyor. 13 liraydı 14,50 TL oldu. Yeterli mi derseniz onu vatandaşa sormak lazım. Zam olarak yeterli değil ama insanlarında gücü kalmadı. Bize bir faydası yok mal sahipleri de biz de zam yapacak onlar kazanmış olacak" şeklinde konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Elektrik tarifelerine yüzde 6 zam yapıldı
01 Ocak 2021 09:02
|Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam yapıldı
31 Aralık 2020 23:29
|Amasya'da içme suyu yüzde 50 ucuzladı
31 Aralık 2020 17:19
|LPG otogaz'ın litre fiyatına 10 kuruş indirim
30 Aralık 2020 18:24
|Ekonomistler aralık ayı enflasyonu için ne dedi?
30 Aralık 2020 14:58
|Yumurta 'altın' oldu
30 Aralık 2020 09:37
|2021 emlak vergisi ve MTV tutarları belli oldu
29 Aralık 2020 10:51
|İşsizlik, yaşlılık ve engelli maaşına da zam geldi
28 Aralık 2020 23:47
|Ankara'da halk ekmek fiyatına zam
28 Aralık 2020 22:56
|MB Başkanı Ağbal'dan enflasyon açıklaması
25 Aralık 2020 16:41