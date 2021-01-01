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İstanbul'da taksimetre ayarları başladı! Zamlı tarife yürürlüğe girdi

İstanbul'daki ticari taksiler bugünden itibaren taksimetre ayarlarını yaptırmaya başladı. Yüzde 11 oranında zam gelen taksimetreler 14.50 liradan açılış yapacak.
 01 Ocak 2021 13:53
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İstanbul'da taksimetre ayarları başladı! Zamlı tarife yürürlüğe girdi

Dünyada dördüncü sırada... Açılışı yarın gerçekleştirilecek!

İstanbul'da taksi ücretlerine yapılan zammın ardından taksimetre cihazlarını güncellemek isteyen taksiciler, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda kilometrece uzayan kuyruk oluşturdu. İşlemler için sabahın erken saatlerinde kuyruğa giren sürücüler, durumdan şikayetçi olduklarını ifade etti.

İstanbul'da taksimetre ücretlerine zam yapılmasının ardından, taksiciler, taksimetrelerin güncellenmesi için Yenikapı Etkinlik Alanı'na akın etti. 3 gün sürecek ayar işlemleri için bekleyen sürücüler kilometrelerce uzayan kuyruk oluşturdu. Ayar işlemleri için sabahın erken saatlerinde kuyruğa giren taksiciler durumdan şikayetçi olduklarını ifade ederek, yapılan zammın daha çok mal sahiplerinin işine yaradığını söylediler.

"İLK GÜN OLMASINA RAĞMEN YOĞUN ÜÇ GÜN SÜRECEK"

Uzun süredir orada bekleyen taksici Özer Şentürk, "Taksimetre zam ayarları yapılacak. Yüzde 11'lik zam geldi. 13 liraydı 14,50 TL oldu. Onu yaptırıp bir de dezenfektan yaptırıp gideceğiz. Ama yoğun bir kalabalık var. İlk gün olmasına rağmen yoğun. Bugün bitmez diğer arkadaşlar daha sonra gelebilir. Zammın bize çok yarayacağını düşünmüyorum daha çok mal sahiplerine yarayacak gibi duruyor" dedi.

"ZAM OLARAK YETERLİ DEĞİL AMA İNSANLARINDA GÜCÜ KALMADI"

Zammın daha çok mal sahipleri için iyi olduğunu söyleyen Bekir Serdaroğlu, "Taksimetrelere ücretleme ayarlaması yapılacak. Görüyorsunuz bu işi bugün bitiremeyeceğiz. Yüzde 11 zam yapıldığı söyleniyor. 13 liraydı 14,50 TL oldu. Yeterli mi derseniz onu vatandaşa sormak lazım. Zam olarak yeterli değil ama insanlarında gücü kalmadı. Bize bir faydası yok mal sahipleri de biz de zam yapacak onlar kazanmış olacak" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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