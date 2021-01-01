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Yalvardı, ağladı... Cezadan kurtulamadı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekiplerinin yaptığı denetimler devam ediyor. Denetimlerde, turist rehberi olduğunu iddia eden bir şahıs, kanıt olarak polis ekiplerine bir belge göstermeyince cezadan kurtulamadı.
 01 Ocak 2021 13:59
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekiplerinin yaptığı denetimler devam ediyor. Denetimlerde, turist rehberi olduğunu iddia eden bir şahıs, kanıt olarak polis ekiplerine bir belge göstermeyince cezadan kurtulamadı. Polis, ağlayan ve ceza kesilmemesi için dil döken 22 yaşındaki Abdulhadi D.'ye "9 yıldır bu ülkede bu vatandaş sıfatıyla yaşıyorsan, o zaman bu ülkenin şartlarına ve kurallarına göre hareket edeceksin" dedi. Abdulhadi D.'ye, 3 bin 180 lira idari para cezası uygulandı.

Dünyayı etkisi altına alana korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında tüm Türkiye'de 80 saat boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri denetim yaptı.

Şişli Mecidiyeköy Meydanı'nda yapılan denetimler araçları tek tek durduran polis, sürücülerin ve vatandaşların çalışma ile izin belgelerini kontrol etti. Çalışmalar devam ettiği esnada polis bir servis minibüsünü durdurdu. Sürücünün evrakların kontrol eden polis, yanındaki şahsın evraklarını gösterememesi üzerine araçtan inmesini söyledi.

Neden dışarıda olduğunun sorulması üzerine şahıs, eve gittiğini söyleyerek cezadan kurtulmaya çalıştı. Ardından şahıs hakkında cezai işlemlerin uygulanması için polis aracına geçildi. Burada müdürünü arayan şahıs, polis memurunu ikna etmesi için telefonu verdi.

"9 YILDIR BURADAYSAN BU ÜLKENİN KURALLARINI BİLMELİSİN"

Polisin durumu ifade etmesinin ardından cezai işlem uygulandı. O esnada dokuz yıldır Türkiye'de yaşadığını söyleyen şahsa polis, "9 yıldır bu ülkede bu vatandaş sıfatıyla yaşıyorsan, o zaman bu ülkenin şartlarına ve kurallarına göre hareket edeceksin" dedi.

Polise adeta yalvaran ve sonrasında ağlayan Abdulhadi D.'ye (22) 'Umumi Hıfzsıhha Kanununa Muhalefet' suçundan 3 bin 180 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan denetimlerde ehliyetini yanında bulundurmayan sürücüye de polis ekipleri cezai işlem uyguladı.
İhlas Haber Ajansı
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