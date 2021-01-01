'Banker Bilo' filmi Adana'da gerçek oldu
|01 Ocak 2021 14:01
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Edinilen bilgiye göre, olay dün Adana'nın Pozantı ilçesinde bulunan bir mola tesisinde meydana geldi. İddiaya göre, Mersin'deki tır parkında bulunan özel bir firmaya ait dorseye aralarında çocuklarında bulunduğu 15 mülteci Avrupa'ya gitme umuduyla bindirildi. İsminin M. olduğu öğrenilen şoför, mültecilerden habersiz park halindeki dorseyi alarak Kayseri'ye doğru yola çıktı.
Pozantı'daki mola tesislerinde duran şoför, markete girdiği sırada ise mülteciler tırın Avrupa yerine farklı istikamete gittiğini anlayınca dorsenin çadırını keserek kaçmaya başladı. Şoför durumu fark edip polise haber verdi. Bu sırada mülteciler kaçarak izini kaybettirdi. Sürücü M. ise yaşanan bu olayı "Mülteciler beni görünce 'Avrupa'ya gitmek için 6 bin Euro verdik.
Para verdiğimiz şahıs bizi bu tırın dorsesine bindirip, bununla Avrupa'ya gideceksiniz' dedi diyerek kaçtılar" diye anlattı. Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan mültecileri yakalamak için çalışma başlattı.
'BANKER BİLO' FİLMİNİ ANDIRDI
Kaçak göçmenlerin başına gelenler, Şener Şen ve İlyas Salman'ın başrollerini paylaştığı 'Banker Bilo' filmindeki sahneyi akıllara getirdi.
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