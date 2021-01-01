Danıştay, daire kararlarını yayınlamaya başlayacak
Danıştay Başkanlığı, 31 Aralık 2020 tarihinde bir açıklama yaparak, teknik çalışmaların tamamlandığını ve verilen kararların düzenli olarak yayımlanacağını açıkladı
|01 Ocak 2021 14:50
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İŞTE DANIŞTAY BAŞKANLIĞINDAN YAPILAN AÇIKLAMA
Danıştay Kararlarının Kamuoyu ile Paylaşımı Hakkında - 31 Aralık 2020
Danıştay kararlarının kamuoyu ile paylaşılması ihtiyacına yönelik olarak gerekli hukuki ve teknik altyapı çalışmaları tamamlanmış olup, bu kapsamda Danıştay dava daire ve kurulları tarafından verilen kararlar düzenli biçimde yayımlanacaktır.
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