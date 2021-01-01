1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uğur Şahin'den aşı tedariği uyarısı: Boşluk oluşacak

Biontech CEO'su Uğur Şahin, Pfizer ile birlikte üretimi artırmaya çalıştıklarını, diğer aşılar gelene kadar aşı tedarikinde boşluklar olabileceğine dikkat çekti. Alman Der Spiegel'e konuşan Şahin, corona virüsün mutasyonuyla ilgili aşı testlerinin devam ettiğini belirtti.
 01 Ocak 2021 14:16
+Aa- Yazdır
Uğur Şahin'den aşı tedariği uyarısı: Boşluk oluşacak

Avrupa'da corona virüse karşı aşılamalar devam ederken Biontech CEO'su Uğur Şahin'den aşı tedariki uyarısı geldi.

Şahin, Alman haftalık haber dergisi Der Spiegel'e verdiği söyleşide Pfizer ile birlikte aşı üretiminin artırılması konusunda çalışmalara hızla devam ettiklerini, diğer aşılar uygulanana kadar aşı tedarikinde boşluklar olabileceğine dikkat çekti.

"AŞI ONAYLARININ GECİKMESİ TEDARİK SORUNUNA YOL AÇIYOR"

Avrupa'da ilgili otoriteler Biontech-Pfizer aşısının kullanımına onay vermiş, aşılamalar 27 Aralık tarihinde başlamıştı. Fakat Almanya'da bazı aşı merkezleri 27 Aralık tarihinden sonra geçici olarak kapanmıştı.

Şahin, aşı onaylarındaki gecikmeden dolayı durumun olumlu görünmediğini, kıtada diğer aşılara onay verilmediği için oluşan boşluğu kendi aşılarıyla doldurmak zorunda olduklarını söyledi. Avrupa'da ilgili otoritelerin Moderna'nın aşısına 6 Ocak'ta onay vermesi bekleniyor.

TESTLER DEVAM EDİYOR

İlk olarak İngiltere'de tespit edilen corona virüs mutasyonuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Şahin, geliştirdikleri aşının mutasyona karşı etkili olabileceğini belirtti. Şahin, bu konuda testlere devam ettiklerini ve yakında sonuçları elde edeceklerini söyledi.

Şahin -70 derecede tutulması gereken aşının daha kolay saklanabilmesi yönünde çalışmalar yapıldığını, yazın sonuna doğru yeni nesil aşının daha yüksek derecelerde saklanabileceğini belirtti.
NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türk profesör Antarktika seferinde keşfetti! 'Dünyada henüz tanımlanmamış'
01 Ocak 2021 13:52		 Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 83 milyon 814 bini geçti
01 Ocak 2021 10:10
Kovid-19'un hızlı yayılan türü Çin'de de görüldü
31 Aralık 2020 23:07		 Koronavirüs aşısı olan 428 kişi virüse yakalandı!
31 Aralık 2020 17:30
Yılbaşı kutlamaları Avrupa'da da yasak
31 Aralık 2020 09:00		 'Çin'de aşı yasal değil' iddiasına yalanlama
31 Aralık 2020 08:50
Almanya'da hastaneler maaş ödeyemez hale geldi
30 Aralık 2020 17:14		 DSÖ: Aşı olanlar da seyahat ettiklerinde karantinaya alınmalı
30 Aralık 2020 17:10
ABD'de aşı olan hemşire, 1 hafta sonra koronavirüse yakalandı
30 Aralık 2020 15:53		 Astrazeneca - Oxford aşısına İngiltere'den ilk onay
30 Aralık 2020 10:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:35 - Validen, aşı çalışmaları başladı diye rehavete kapılmayın uyarısı15:28 - Prof. Tezer, aşının neden 28 gün arayla yapılacağını açıkladı15:28 - Bilim Kurulu Üyesi: Karantinadaki hasta, çocuğu ile aynı evde kalabilir15:22 - Kronik hastalıkları olmasına rağmen 90 yaşında koronayı yendi15:14 - HDP'li vekilin 'Askeri Yasak Bölge'de piknik' iddiasına yalanlama15:09 - Yargıtay: Cinsel içerikli sitelere giren koca kusurlu
15:06 - Halk eğitim merkezi müdürü koronaya yenik düştü15:03 - 2020 yılının son cinayeti yine kadın cinayeti oldu14:57 - Gaziantep'te yılbaşı gecesi havaya ateş eden 9 şüpheli yakalandı14:50 - Danıştay, daire kararlarını yayınlamaya başlayacak14:46 - Sözcü gazetesi, Ayasofya'nın açılmasını felaket olarak gördü14:36 - Aile Bakanlığı iletişim teknolojilerine kolay erişimde farkındalık oluşturdu
14:35 - 2021 yılı tapu harcı ve döner sermeye ücreti %9 arttı14:26 - Komiser yardımcılığı rütbesine yükselme sonuçları açıklandı14:23 - Erdoğan'dan Sağlar'a tepki: Bırakın artık bu işleri! Sen çağın dışında kaldın14:21 - Bakan Soylu, Van'da sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı14:20 - Gençlik ve Spor Bakanlığından kurum içi nakillere dair duyuru
14:16 - Uğur Şahin'den aşı tedariği uyarısı: Boşluk oluşacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Google, 2020 yılında Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıkladı
Şehre atanan her valiyle, 'okul yaptırmasına' tavla oynuyor
Benzin bitince yılbaşı gezintisi pahalıya patladı
Kim Milyoner Olmak İster'de Serdar Ortaç'ın bilemediği tarih sorusu
Nazlı Çelik olay oldu! Ebru Gündeş'ten teklif geldi
Elektrik tarifelerine yüzde 6 zam yapıldı
Öğrenciye kopya veren öğretmene ceza verilir mi?
'Yazdığın yer halktan aldığın yetki değil, patronun verdiği köşedir'
Yazıcıoğlu suikastının karakutusu: Gaybubet evinde yakalandı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
emniyet kemeri takmama cezası 3
hadi başka kapıya 2
2020'ye veda mesajı 2
Omar elabdellaoui'nin elinde havai fişek patlaması 1
vefa 1
tarihi değiştiren buluşlar 4
çibörek 3
farkında olmadan milyon şarkı ezberlemek 2
sular 1
selçuk tepeli 3
SON İLANLAR
Gençlik ve Spor Bakanlığı uzman yardımcısı alım ilanı
Samsun Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Karabük Üniversitesi lisanüstü öğrenci alım ilanı
Yalova Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Emniyet Genel Müdürlüğü 4 aşçı alacak
Emniyet Genel Müdürlüğü 90 hizmetli memur alacak
Büyükçekmece Belediyesi 15 Zabıta Memuru alacak
Evreşe Belediyesi işçi alacak
Çamardı Belediyesi geçici işçi alacak
Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam