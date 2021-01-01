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Gençlik ve Spor Bakanlığından kurum içi nakillere dair duyuru

Gençlik ve Spor Bakanlığı, görevde yükselme işlemleri tamamlandıktan sonra kurum içi nakillere dair duyurunun yapılacağını açıkladı
 01 Ocak 2021 14:20
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Gençlik ve Spor Bakanlığından kurum içi nakillere dair duyuru

Gençlik ve Spor Bakanlığı Aralık ayı için görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarını açıklamıştı. Bakanlık önümüzdeki günlerde tercihlere dair işlerin planlamasını yapacak.

Bakanlık, 31 Aralık 2020 tarihinde bir açıklama yaparak, görevde yükselme işlemleri tamamlandıktan sonra kurum içi nakillere dair duyurunun yapılacağını açıkladı

Diğer taraftan kış dönemi tayin isteyenlerin yüzde 60'ının mazeret tayinlerinin oluştuğu ve görevde yükselme tercih işlemlerinin Mart'a kadar uzama ihtimalinin bulunmasından dolayı büyük bir mağduriyet oluşacağı Bakanlık çalışanlarınca ifade edilmektedir.

İŞTE GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞININ AÇIKLAMASI

2020 YILI KIŞ DÖNEMİ KURUM İÇİ ATAMA, NAKİL VE YER DEĞİŞTİRMEYE İLİŞKİN DUYURU- 31.12.2020

2020 Yılı Kış Dönemi Kurum içi Atama, Nakil ve Yer Değiştirmeye İlişkin taleplerin değerlendirilme ve sonuçlandırılma işlemleri, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği tercih ve yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasına müteakip ivedilikle gerçekleştirilecektir.
Memurlar.Net
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