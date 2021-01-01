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Erdoğan'dan Sağlar'a tepki: Bırakın artık bu işleri! Sen çağın dışında kaldın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bunu aslında bu zatın kendisine sormak lazım. Bu zat artık bu çağda yaşamıyor. Çok gerilerde kaldı. CHP zihniyetinin faşizan anlayışının bugüne yansımasıdır. Bu faşist anlayış hala yaşamını sürüdürüyor. Başörtülü kızlarımız yıllarca üniversitelerin kapılarından çevrildi. Tarlada çiftçi olursan başörtü meşrudur, üniversitede olursan başörtüsü yasaktır. Böyle bir mantık vardı. İnsanın giyimine göre değerlendirmeye kalkacak olursak, bunu fikir özgürlüğü olarak anlatmak mümkün değildir. Bunlara sorduğunda, normalde inanç özgürlüğünden fikir özgürlüğünden bahsediyorlar. Bırakın artık bu işleri yahu. 50'li, 40'lı yıllardaki CHP'nin olduğu, insanların yaşamlarına müdahale etmeye devam ettiklerini görmek istemiyoruz
 01 Ocak 2021 14:23
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifinde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

(2020 değerlendirmesi) 2020 sadece bizler için değil tüm insanlık için yoğun bir yıl oldu. Acılarla dolu bir yıl oldu.

AŞI ÇALIŞMALARI

Dün itibariyle vefat sayısı 1 milyon 819 bin'di. Böyle bir yıl yaşadık.

Yaptığımız görüşmeler neticesinde 3 milyon aşı geldi. Bunun serisi devam edecek. Hedefimiz Çin'den 50 milyon. Almanya'dan bir o kadar daha aşı gelme söz konusu var. Aşılarla ilgili vatandaşlarımızın bir takvim çerçevesi içinde aşıya karşı olan tutarlılığı inşallah bir temenni olarak bunu söylüyorum bu vaka sayılarını daha da düşürecek. Çalışmalarımız devam etmektedir.

Almanya ile yaptığımız görüşmede ortak üretim meselesi söz konusu. TÜBİTAK çalışmasını sürdürüyor. Buradan da olumlu gelişmeler var. Rusya ile yaptığımız çalışmalar var. Ayrıca Türkiye'nin kendi bünyesinde yaptığı çalışmalar var.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Atacağımız adımlar, aldığımız şu tedbirlerle... Bugün de bu tedbirleri yaşıyoruz. Sokağa çıkma tedbirlerimiz var. Yarın pazar bu devam ediyor. Her akşam 21.00'den itibaren bu yasak pazartesi 05.00'e kadar devam ediyor. Tüm ülkede vatandaşlarımızın bir tutarlılığı var.

Fakat bar, pavyon, balo şu bu vs... Dün boğazda bir yatta bu tür şeyler oldu. Bunlar bizi ciddi manada üzüyor, rahatsız ediyor. Afedersiniz bu yasakları zevkimiz keyfimiz için istemiyoruz. Bilim Kurulu tespitleriyle bu adımları atıyoruz.

TAKVİM BELLİ Mİ?

BionTech ile TÜBİTAK başkanımız Uğur Bey ile görüşüyor. Takvim belli olacak, adımlar atılacak. Diğer konuda ise Sağlık Bakanımız açıklamalar yapıyor. 14 gün 14 gün şeklinde filan daha çok bu süreç devam ediyor. Bu süreç bazen yerine göre de değişiklik arz edebiliyor. 7 gün de olabiliyor ama doktorlarımızın tavsiyesi 14 gündür. Başka ilaçlar da tavsiye ediliyor. Bu ilaçlarla süreçler daha da hızlanacaktır.

FİKRİ SAĞLAR'IN SÖZLERİ

Bunu aslında bu zatın kendisine sormak lazım. Bu zat artık bu çağda yaşamıyor. Çok gerilerde kaldı. CHP zihniyetinin faşizan anlayışının bugüne yansımasıdır. Bu faşist anlayış hala yaşamını sürüdürüyor. Başörtülü kızlarımız yıllarca üniversitelerin kapılarından çevrildi. Tarlada çiftçi olursan başörtü meşrudur, üniversitede olursan başörtüsü yasaktır. Böyle bir mantık vardı. İnsanın giyimine göre değerlendirmeye kalkacak olursak, bunu fikir özgürlüğü olarak anlatmak mümkün değildir. Bunlara sorduğunda, normalde inanç özgürlüğünden fikir özgürlüğünden bahsediyorlar. Bırakın artık bu işleri yahu. 50'li, 40'lı yıllardaki CHP'nin olduğu, insanların yaşamlarına müdahale etmeye devam ettiklerini görmek istemiyoruz.

Bay Kemal yanına iki tane başörtülü alıp da bununla milleti aldatma sürecini de bıraksın. Milleti aldatamazsınız. Geçti o günler. Yanına 2 değil 20 tane başörtülü koysan da senin ne olduğunu biliyorlar.

Memurlar.Net
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