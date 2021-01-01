1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Komiser yardımcılığı rütbesine yükselme sonuçları açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Başpolis Memurları ile Kıdemli Başpolis Memurları arasından komiser yardımcılığı rütbesine yükselme sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
 01 Ocak 2021 14:26
+Aa- Yazdır
Komiser yardımcılığı rütbesine yükselme sonuçları açıklandı

BAŞPOLİS MEMURU VE KIDEMLİ BAŞPOLİS MEMURLARININ SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI- 31 Aralık 2020

Emniyet Teşkilatında görevli Başpolis Memurları ile Kıdemli Başpolis Memurlarının Komiser Yardımcılığı rütbesine yükselmesine ait iş ve işlemler, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunun Geçici 29. Maddesinin "Başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurları arasında yapılacak yazılı/sözlü sınavlarda başarılı olanlardan, Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenecek ilk derece amirlik eğitimini başarıyla bitirenler Komiser Yardımcılığı rütbesine atanır. Adaylarda aranacak diğer nitelikler, sınavlara ve ilk derece amirlik eğitimine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça düzenlenir. " hükmü doğrultusunda 10/01/2019 tarihli Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memurlarının İlk Derece Amirlik Eğitimine Giriş Şartları, Sınav ve Eğitimine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde yürütülmektedir.

Bu doğrultuda; 12.08.2020 tarihli Bakanlık Onayı ile yapılması uygun görülen Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memurlarından İlk Derece Amirlik Eğitimi Sözlü Sınavları 28 Eylül-09 Ekim 2020 (04 Ekim 2020 hariç) tarihleri arasında tamamlanmış olup, sözlü sınav sonuçları 31.12.2020 tarihinde açıklanmıştır. Sınavda başarılı olan personel 18-31 Ocak 2020 tarihleri arasında uzaktan eğitime tabi tutulacak olup, eğitime ilişkin iş ve işlemler bilahare bildirilecektir.

SONUÇ İÇİN TIKLAYINIZ
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
HDP'li vekilin 'Askeri Yasak Bölge'de piknik' iddiasına yalanlama
01 Ocak 2021 15:14		 Danıştay, daire kararlarını yayınlamaya başlayacak
01 Ocak 2021 14:50
Aile Bakanlığı iletişim teknolojilerine kolay erişimde farkındalık oluşturdu
01 Ocak 2021 14:36		 2021 yılı tapu harcı ve döner sermeye ücreti %9 arttı
01 Ocak 2021 14:35
Bakan Soylu, Van'da sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı
01 Ocak 2021 14:21		 Gençlik ve Spor Bakanlığından kurum içi nakillere dair duyuru
01 Ocak 2021 14:20
Yalvardı, ağladı... Cezadan kurtulamadı
01 Ocak 2021 13:59		 Arabuluculukla 3 yılda yaklaşık 1 milyon 170 bin dosya çözüme kavuştu
01 Ocak 2021 12:46
Levha ve hafıza kaydı olan termometre için verilen süre uzatıldı
01 Ocak 2021 12:09		 Uzlaştırıcıların 2021 asgari ücret tarifesi belirlendi
01 Ocak 2021 11:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:35 - Validen, aşı çalışmaları başladı diye rehavete kapılmayın uyarısı15:28 - Prof. Tezer, aşının neden 28 gün arayla yapılacağını açıkladı15:28 - Bilim Kurulu Üyesi: Karantinadaki hasta, çocuğu ile aynı evde kalabilir15:22 - Kronik hastalıkları olmasına rağmen 90 yaşında koronayı yendi15:14 - HDP'li vekilin 'Askeri Yasak Bölge'de piknik' iddiasına yalanlama15:09 - Yargıtay: Cinsel içerikli sitelere giren koca kusurlu
15:06 - Halk eğitim merkezi müdürü koronaya yenik düştü15:03 - 2020 yılının son cinayeti yine kadın cinayeti oldu14:57 - Gaziantep'te yılbaşı gecesi havaya ateş eden 9 şüpheli yakalandı14:50 - Danıştay, daire kararlarını yayınlamaya başlayacak14:46 - Sözcü gazetesi, Ayasofya'nın açılmasını felaket olarak gördü14:36 - Aile Bakanlığı iletişim teknolojilerine kolay erişimde farkındalık oluşturdu
14:35 - 2021 yılı tapu harcı ve döner sermeye ücreti %9 arttı14:26 - Komiser yardımcılığı rütbesine yükselme sonuçları açıklandı14:23 - Erdoğan'dan Sağlar'a tepki: Bırakın artık bu işleri! Sen çağın dışında kaldın14:21 - Bakan Soylu, Van'da sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı14:20 - Gençlik ve Spor Bakanlığından kurum içi nakillere dair duyuru
14:16 - Uğur Şahin'den aşı tedariği uyarısı: Boşluk oluşacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Google, 2020 yılında Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıkladı
Şehre atanan her valiyle, 'okul yaptırmasına' tavla oynuyor
Benzin bitince yılbaşı gezintisi pahalıya patladı
Kim Milyoner Olmak İster'de Serdar Ortaç'ın bilemediği tarih sorusu
Nazlı Çelik olay oldu! Ebru Gündeş'ten teklif geldi
Elektrik tarifelerine yüzde 6 zam yapıldı
Öğrenciye kopya veren öğretmene ceza verilir mi?
'Yazdığın yer halktan aldığın yetki değil, patronun verdiği köşedir'
Yazıcıoğlu suikastının karakutusu: Gaybubet evinde yakalandı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
magnus carlsen 1
güldür güldür show 1
ben robot değilim 1
sofistike 1
yoğurt yedikten sonra 4
instagrama foto atmadığı gün hasta olan insan 4
İngiltere Başbakanın saçlarının dağınık olması 6
seneye görüşürüz 4
wuhan'da yılbaşının çılgınca kutlanması 2
30 yıldır görmeyen adamın gözünü açmak 1
SON İLANLAR
Gençlik ve Spor Bakanlığı uzman yardımcısı alım ilanı
Samsun Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Karabük Üniversitesi lisanüstü öğrenci alım ilanı
Yalova Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Emniyet Genel Müdürlüğü 4 aşçı alacak
Emniyet Genel Müdürlüğü 90 hizmetli memur alacak
Büyükçekmece Belediyesi 15 Zabıta Memuru alacak
Evreşe Belediyesi işçi alacak
Çamardı Belediyesi geçici işçi alacak
Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam