Komiser yardımcılığı rütbesine yükselme sonuçları açıklandı

BAŞPOLİS MEMURU VE KIDEMLİ BAŞPOLİS MEMURLARININ SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI- 31 Aralık 2020

Emniyet Teşkilatında görevli Başpolis Memurları ile Kıdemli Başpolis Memurlarının Komiser Yardımcılığı rütbesine yükselmesine ait iş ve işlemler, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunun Geçici 29. Maddesinin "Başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurları arasında yapılacak yazılı/sözlü sınavlarda başarılı olanlardan, Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenecek ilk derece amirlik eğitimini başarıyla bitirenler Komiser Yardımcılığı rütbesine atanır. Adaylarda aranacak diğer nitelikler, sınavlara ve ilk derece amirlik eğitimine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça düzenlenir. " hükmü doğrultusunda 10/01/2019 tarihli Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memurlarının İlk Derece Amirlik Eğitimine Giriş Şartları, Sınav ve Eğitimine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde yürütülmektedir.

Bu doğrultuda; 12.08.2020 tarihli Bakanlık Onayı ile yapılması uygun görülen Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memurlarından İlk Derece Amirlik Eğitimi Sözlü Sınavları 28 Eylül-09 Ekim 2020 (04 Ekim 2020 hariç) tarihleri arasında tamamlanmış olup, sözlü sınav sonuçları 31.12.2020 tarihinde açıklanmıştır. Sınavda başarılı olan personel 18-31 Ocak 2020 tarihleri arasında uzaktan eğitime tabi tutulacak olup, eğitime ilişkin iş ve işlemler bilahare bildirilecektir.

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