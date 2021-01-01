2021 yılı tapu harcı ve döner sermeye ücreti %9 arttı
|01 Ocak 2021 14:35
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Bilindiği üzere tapu alım satımlarında tapu harcı ve tapu döner sermaye ücreti olmak üzere iki tahsilat yapılmaktadır.
Tapu Harcı
Tapu harcı bedeli, "aksi taraflarca kararlaştırılmadıkça" alıcı ve satıcıdan eşit olarak yani her birinden satış bedelinin %2'si oranında tahsil edilir. Yani tapu bedeli 200 bin TL ise 4 bin TL alıcıdan 4 bin TL'den satıcıdan alınmaktadır. Ancak uygulamada ülkemizde alıcı taraf yüzde 4 olarak ödemektedir.
2021 Yılı Tapu Harcı Döner Sermaye Bedeli
2021 yılında tapu devir işlemlerinde döner sermaye bedeli olarak alınan ücret 178,50 TL'den yüzde 9 artışla 194,75 TL'ye yükseldi. 2021 yılı bedelleri için tıklayınız.
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