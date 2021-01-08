DHMİ 13 yıldır şube müdürlüğü için GYS açmıyor
|08 Ocak 2021 00:01
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tam 13 yıldır şube müdürlüğü sınavı açmamakta...
Boşalan/mevcut tüm şube müdürlüğü kadrolarını günlük hülleli atamalarla doldurmakta, memurdan, teknisyenden, itfaiye memurundan önce başmüdür, daire başkan yardımcılığı sonra tenzille şube müdürü atamaktadır.
Konu yıllardır Sayıştay raporlarıyla müteaddit defalar belgelense de dikkate alan bulunmamaktadır.
Yıllarca şube müdürlüğüne vekaleten bakan şefler/ mühendisler sınav açılmasını beklerken birileri bir takım bağlantılarla hiç bir emek sarf etmeksizin makam sahibi yapılmakta ve 13 yıldır düzen bu şekilde işlemektedir.
Olanakları nedeniyle Türkiye birincilerinin tercih ettiği kurumda bu tür uygulamalar iş barışını, gençlerin umudunu tüketmekte "benden zaten bu kurumda bir şey olmaz" psikolojisine sokmaktadır.
Sırf son 2 yılda 11000 personelli kurumda sınavsız yüzlerce hülleli atama yapılmıştır.
Akrabalık veya siyaset ilişkileri sonucunda şeflik sınavına girip mevzuatı bilmedikleri için sonuncu olan insanlar bırakın şefi, Türkiye'nin en büyük havalimanlarında şube müdürlüğü ve daha üst kadrolara getirilmektedir.
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