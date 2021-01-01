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Kronik hastalıkları olmasına rağmen 90 yaşında koronayı yendi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 90 yaşındaki Osman Özdemir, korona virüse yakalandı ve birçok kronik hastalıkları da olmasına rağmen korona virüsü yenmeyi başardı.
 01 Ocak 2021 15:22
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Kronik hastalıkları olmasına rağmen 90 yaşında koronayı yendi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 90 yaşındaki Osman Özdemir, korona virüse yakalandı ve birçok kronik hastalıkları da olmasına rağmen korona virüsü yenmeyi başardı.

Merzifon ilçesinde 2 çocuğu ile birlikte yaşayan Osman Özdemir'in, bir süre önce 57 yaşındaki kızı Hatice Turan'ın korona virüse yakalanmasının ardından şikayetleri üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Nefes darlığı ve halsizlik yaşayan Osman dede, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi acil sersisine kaldırılarak, oradan pandemi polikliniklerine yönlendirildi.

Hastaneye yatışı yapılan Özdemir, uygulanan tedavileri sonrası kızı Hatice Turan 9, kendisi de 6. gününde sağlığına kavuştu ve sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden taburcu oldu.

Sağlığına kavuşan Osman dede, hastanede kendisiyle çok ilgilenildiğini belirterek, "Sağlık çalışanlarından Allah bir kere değil, bin kere razı olsun" dedi ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

"Babamızı kaybedeceğiz diye çok korktuk"

Babasının hastaneye geldiğinde durumunun ağır olduğundan dolayı babalarını kaybetme korkusu yaşadıklarını söyleyen Turan, "Benim testim pozitif çıkınca evdekileri de kontrol altına aldılar. Evde engelli kardeşim var onda çıkmadı babamda çıktı. Kronik hastalıkları olduğundan dolayı babamızı kaybedeceğiz diye çok korktuk. Burada bizimle otelde kalıyormuşuz gibi ilgilendiler, tedavilerimizi yaptılar ve bizi gayet güzel ağırladılar. Sağlık çalışanlarımıza, başhekimimize, teşekkür ederiz. Hastanedeki bütün görevlilerimizden, devletimizden, milletimizden cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun" diye konuştu.

"Taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Yaşının dışında tansiyon, şeker, kalp ve parkinson hastalığı bulunan Osman Özdemir'i taburcu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Selçuk Sezikli, maske, mesafe ve hijyen konusunda tüm vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.
İhlas Haber Ajansı
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