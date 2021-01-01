TBMM Başkanı Şentop'tan Sözcü gazetesine Ayasofya tepkisi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sözcü gazetesinin, "2020'de hatırlanmak istenmeyen, felaket ve gözyaşı" olarak nitelendirilen olayların arasına Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılmasını da eklemesine tepki gösterdi.
|01 Ocak 2021 15:41
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sözcü gazetesinin, "2020'de hatırlanmak istenmeyen, felaket ve gözyaşı" olarak nitelendirilen olayların arasına Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılmasını da eklemesine tepki gösterdi.
Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayasofya'nın açılışını '2020'nin felaketleri' ve 'hatırlamak istemediğimiz' olayları arasında sayan bir zihniyet, hangi topraklara ait olabilir?" ifadesini kullandı.Sözcü gazetesi, Ayasofya'nın açılmasını felaket olarak gördü
Ayasofya'nın açılışını 2020'nin "felaket"leri ve "hatırlamak istemediğimiz" olayları arasında sayan bir zihniyet... Hangi topraklara ait olabilir?Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) January 1, 2021
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