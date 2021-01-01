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Zülfü Livaneli, yarı çıplak paylaşımda bulundu

Müzisyen ve yazar Zülfü Livaneli, Twitter hesabından yarı çıplak bir paylaşımda bulundu. Livaneli, kısa bir süre sonra da fotoğrafını sildi
 01 Ocak 2021 15:47
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Zülfü Livaneli, yarı çıplak paylaşımda bulundu

Sanatçı Zülfü Livaneli, sosyal medya hesabından, "Göbek içeri, kol dışarı," mesajıyla yarı çıplak görüntüsünü yayınladı.

Livaneli'nin paylaşımı takipçileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Livaneli gelen yorumlardan kısa bir süre sonra da fotoğrafını sosyal medya hesabından kaldırdı.
Memurlar.Net
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