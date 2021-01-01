1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kısıtlamada polis uygulama noktasında faciadan dönüldü

Bursa'da kayganlaşan yolda durmayan ticari araç iki araca çarptı. Kısıtlamada polis kontrol noktasında meydana gelen kazada faciadan dönülürken, kazanın etkisiyle iki kişi yaralandı.
 01 Ocak 2021 15:49
+Aa- Yazdır
Kısıtlamada polis uygulama noktasında faciadan dönüldü

Bursa'da kayganlaşan yolda durmayan ticari araç iki araca çarptı. Kısıtlamada polis kontrol noktasında meydana gelen kazada faciadan dönülürken, kazanın etkisiyle iki kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Duaçınarı Mahallesi Bursa-Ankara yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Tezcan Ç. idaresindeki 16 JDS 42 plakalı ticari araç yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak uygulama noktasında bekleyen Mehmet E. idaresindeki 16 AHG 334 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle ileri savrulan otomobil ise önünde duran 16 AKD 551 plakalı minibüse çarptı. Kazada otomobil ve arkadan çarpan ticari araç kullanılamaz hale gelirken, sürücüleri Mehmet E. ve Tezcan Ç. sağlık ekiplerinin olay yerindeki tedavilerinin ardından 112 ambulansıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayı iki sürücüde hafif sıyrıklarla atlatırken, muhtemel bir facianın eşiğinden dönüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Aylin hocanın katili de 'akli denge' bahanesine sığındı
01 Ocak 2021 16:21		 Liseli Feyzanur'un şüpheli ölümü: İntihar mı, cinayet mi?
01 Ocak 2021 16:07
Önce çocuklarının evini, sonra kendini yaktı
01 Ocak 2021 16:03		 2020 yılının son cinayeti yine kadın cinayeti oldu
01 Ocak 2021 15:03
Gaziantep'te yılbaşı gecesi havaya ateş eden 9 şüpheli yakalandı
01 Ocak 2021 14:57		 'Aşılamanın 28 gün arayla yapılması daha yüksek antikor sağlayacak'
01 Ocak 2021 14:13
Adım adım takip edildi, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
01 Ocak 2021 13:50		 Esenyurt'ta bir kadın sokakta ölü bulundu
01 Ocak 2021 13:34
Iğdır'da köpek dövüştürenleri sosyal medya paylaşımları ele verdi
01 Ocak 2021 13:25		 SBK Holding Başkanı'nın yurt dışına kaçış görüntüleri ortaya çıktı
01 Ocak 2021 12:16
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:52 - Basın İlan Kurumu'ndan Sözcü Gazetesi açıklaması17:45 - Sağlık-Sen'den 'ek ödeme' açıklaması: Bir an önce ve ayrım gözetmeksizin yapılmalı17:37 - İki il sosyal medyada 'pastırma' için kapıştı17:19 - İlk kısmı açıldı: 10 gün ücretsiz olacak17:08 - AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ayasofya paylaşımı17:04 - Bakan Kurum: 2021 Kanal İstanbul'un başladığı yıl olacak
16:55 - Müftülük binasında haç işareti iddialarına cevap16:44 - Doktor anne babası, evde fenalaşan Ömer Kerim'i kurtaramadı16:38 - Ankara Emniyeti'nin acı günü16:33 - Taksimetre ayarı için kilometrelerce kuyruk oluştu16:25 - Kılıçdaroğlu: CHP'nin değil, Millet İttifakı'nın belediye başkanısınız16:21 - Aylin hocanın katili de 'akli denge' bahanesine sığındı
16:09 - Bu ilçe 100 milyonluk talihliyi merak ediyor16:07 - Liseli Feyzanur'un şüpheli ölümü: İntihar mı, cinayet mi?16:03 - Önce çocuklarının evini, sonra kendini yaktı15:55 - BİM'den açıklama: Korona aşısı satacak mı?15:51 - Köprü geçiş ücretlerine zam geldi
15:49 - Kısıtlamada polis uygulama noktasında faciadan dönüldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
BİM'den açıklama: Korona aşısı satacak mı?
Google, 2020 yılında Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıkladı
Şehre atanan her valiyle, 'okul yaptırmasına' tavla oynuyor
Kim Milyoner Olmak İster'de Serdar Ortaç'ın bilemediği tarih sorusu
Benzin bitince yılbaşı gezintisi pahalıya patladı
Elektrik tarifelerine yüzde 6 zam yapıldı
Nazlı Çelik olay oldu! Ebru Gündeş'ten teklif geldi
'Yazdığın yer halktan aldığın yetki değil, patronun verdiği köşedir'
Öğrenciye kopya veren öğretmene ceza verilir mi?
Yazıcıoğlu suikastının karakutusu: Gaybubet evinde yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
arap plakasının anadolu plakasını ittirmesi 1
Ian Nepomniachtchi 1
30 yıldır görmeyen adamın gözünü açmak 1
Omar elabdellaoui'nin elinde havai fişek patlaması 1
Biyografi Kitapları 11
emniyet kemeri takmama cezası 3
günaydın sözlük 3
enderun 1
şikayetetbutonu'na sormak istedikleriniz 10
küslüğü bitirmek için yeni yılı bekleyenler 3
SON İLANLAR
Gençlik ve Spor Bakanlığı uzman yardımcısı alım ilanı
Samsun Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Karabük Üniversitesi lisanüstü öğrenci alım ilanı
Yalova Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Emniyet Genel Müdürlüğü 4 aşçı alacak
Emniyet Genel Müdürlüğü 90 hizmetli memur alacak
Büyükçekmece Belediyesi 15 Zabıta Memuru alacak
Evreşe Belediyesi işçi alacak
Çamardı Belediyesi geçici işçi alacak
Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam