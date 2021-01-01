Kısıtlamada polis uygulama noktasında faciadan dönüldü
|01 Ocak 2021 15:49
|+Aa- Yazdır
Bursa'da kayganlaşan yolda durmayan ticari araç iki araca çarptı. Kısıtlamada polis kontrol noktasında meydana gelen kazada faciadan dönülürken, kazanın etkisiyle iki kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Duaçınarı Mahallesi Bursa-Ankara yolu üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Tezcan Ç. idaresindeki 16 JDS 42 plakalı ticari araç yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak uygulama noktasında bekleyen Mehmet E. idaresindeki 16 AHG 334 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle ileri savrulan otomobil ise önünde duran 16 AKD 551 plakalı minibüse çarptı. Kazada otomobil ve arkadan çarpan ticari araç kullanılamaz hale gelirken, sürücüleri Mehmet E. ve Tezcan Ç. sağlık ekiplerinin olay yerindeki tedavilerinin ardından 112 ambulansıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayı iki sürücüde hafif sıyrıklarla atlatırken, muhtemel bir facianın eşiğinden dönüldü.
Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Aylin hocanın katili de 'akli denge' bahanesine sığındı
01 Ocak 2021 16:21
|Liseli Feyzanur'un şüpheli ölümü: İntihar mı, cinayet mi?
01 Ocak 2021 16:07
|Önce çocuklarının evini, sonra kendini yaktı
01 Ocak 2021 16:03
|2020 yılının son cinayeti yine kadın cinayeti oldu
01 Ocak 2021 15:03
|Gaziantep'te yılbaşı gecesi havaya ateş eden 9 şüpheli yakalandı
01 Ocak 2021 14:57
|'Aşılamanın 28 gün arayla yapılması daha yüksek antikor sağlayacak'
01 Ocak 2021 14:13
|Adım adım takip edildi, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
01 Ocak 2021 13:50
|Esenyurt'ta bir kadın sokakta ölü bulundu
01 Ocak 2021 13:34
|Iğdır'da köpek dövüştürenleri sosyal medya paylaşımları ele verdi
01 Ocak 2021 13:25
|SBK Holding Başkanı'nın yurt dışına kaçış görüntüleri ortaya çıktı
01 Ocak 2021 12:16