Köprü geçiş ücretlerine zam geldi

2021 YILI SÜRÜCÜ, PASAPORT, KİMLİK KARTI BEDELLERİ BELLİ OLDU 31 Aralık 2020 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan tebliğe göre 2021 yılı sürücü belgeleri 225 TL, pasaportlar için 180 TL, doğum nedeniyle kimlik kartı için 30, değiştirme nedeniyle kimlik kartı için 30 ve kayıp nedeniyle kimlik kartı 60 TL bedel alınacak. Pasaport bedellerindeki artış yüzde 12, kayıp kimlik kartları için alınan bedeldeki artış yüzde 20, sürücü belgelerindeki artış ise yüzde 12,5 oldu.