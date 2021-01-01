Köprü geçiş ücretlerine zam geldi
Karayolları Genel Müdürlüğü ( KGM) 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri yeni geçiş ücreti tarifelerini yayımladı. Buna göre her iki köprüden geçiş ücreti de yüzde 26 artışla 10.50 liradan 13.25 liraya yükseltildi.
|01 Ocak 2021 15:51
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Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayınlanan Otoyol ve Köprü Geçiş Ücretleri'ne göre, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri'nde geçiş ücreti yüzde 26'lık zamla 13.25 liraya yükseldi. Motosiklet geçiş ücreti de yüzde 23.5 artışla 5.25 liraya çıktı.
Yap-İşlet Devlet projeleri arasında yer alan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osman Gazi Köprüsü ücretlerine de zam geldi.
Buna göre Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücreti otomobiller için yüzde 25 oranında artışla 117,90 liradan 147,50 liraya, Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti de 21.90 liradan 27,50 liraya yükseltildi.
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