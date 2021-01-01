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BİM'den açıklama: Korona aşısı satacak mı?

BİM market zinciri, sosyal medyada dolaşıma sokulan Kovid-19 aşısı satacağı yönündeki videoya ilişkin açıklama yaptı.
 01 Ocak 2021 15:55
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Sosyal medyada koronavirüs aşısının BİM'de satıldığına yönelik esprili bir video yayınlandı. Video kısa sürede viral oldu.

BİM'den konuyla ilgili yapılan açıklamada iddialar yalanlanarak, 'mizahi videonun yanıltıcı içerikte' olduğu, aşı satışının söz konusu olmadığı belirtildi.
Memurlar.Net
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