Önce çocuklarının evini, sonra kendini yaktı
|01 Ocak 2021 16:03
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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir baba, çocuklarının kaldığı evi molotof kokteyli atıp yaktıktan sonra üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi.
Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Bolatlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çocuklarıyla anlaşmazlık yaşayan baba C.P., çocukları S.P., H.P. ve E.P.'nin yaşadığı eve geldi. Önce çocuklarına küfür edip, hakaret eden baba sonra elindeki molotof kokteylini odaya fırlattı. Yorganların tutuştuğu yangına ev sakinleri müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Bununla yetinmeyen baba C.P. bu sırada evin damına çıkıp, güneş enerji sistemine zarar verdi. Baba daha sonra da bidondaki benzini üzerine dökerek ateşe verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yanan C.P.'ye müdahale ederek daha fazla yanmasının önüne geçti.
Polis ekipleri babayı evin damında etkisiz hale getirdi. Kendini yakma girişimi sırasında yüz kısmında yanıklar oluşan baba ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan C.P.'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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