Liseli Feyzanur'un şüpheli ölümü: İntihar mı, cinayet mi?
|01 Ocak 2021 16:07
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Gaziantep'te 7'nci kattaki evlerinin balkonundan düşen lise öğrencisi 17 yaşındaki Feyzanur Saydam yaşamını yitirdi.
Atatürk Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Feyzanur Saydam, dün gece 7'nci kattaki evlerinin balkonundan düştü.
Feyzanur'u kanlar içinde görenler, polis ve sağlık ekiplerini aradı. Gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahelenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Feyzanur S., doktorların tüm çabasına rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti.
Feyzanur S.'nin cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
"BEN BİR YERDEN AŞAĞI ATLAMAM"
Olayın ardından Feyza'nın, "Bana bir gün ulaşılamazsa kaçmamışımdır kaybedilmişimdir, ben bir yerden aşağı atlamam Allah korkum var benim ama biri atmıştır, uyuşturucu kullanmam zorla verilmiştir. Bir gün hashtaglerden biri olursam bulunacak kılıfların hiçbirini yapmam, hakkımı arayın" paylaşımı ortaya çıktı.
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