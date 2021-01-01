1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aylin hocanın katili de 'akli denge' bahanesine sığındı

Katil zanlısı Ayyıldız'ın, 'Şu anki aklım olsa... Ben neden bir insan öldüreyim. Akli dengem yerinde olsa bu olayı yapmazdım' dediği öğrenildi.
 01 Ocak 2021 16:21
+Aa- Yazdır
Aylin hocanın katili de 'akli denge' bahanesine sığındı

İstanbul, Maltepe'de akademisyen Aylin Sözer'i öldüren Kemal Ayyıldız mahkemedeki ifadesinde olay günü akli dengesinin yerinde olmadığını gerekçe göstererek 'pişman' olduğunu belirtti.

Maltepe'de 49 yaşındaki akademisyen Aylin Sözer'i bıçakla boğazını keserek öldürdüğü gerekçesi ile gözaltına alınan 32 yaşındaki Kemal Ayyıldız, emniyetteki işlemlerinin ardından hakkında, "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçundan soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Kemal Ayyıldız, savcılık sorgusunun ardından, "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

11 YIL ÖNCE TANIŞTIK

Mahkemedeki sorgusunda evli ve üç çocuğu olduğunu söyleyen Ayyıldız, Aylin Sözer ile sosyal medya üzerinden 11 yıl önce tanıştığını, bu süreçte kesintili dönemlerde görüştüğünü söyledi.

Uyuşturucu madde kullandığını söyleyen Ayyıldız, olay günü de aşırı derecede uyuşturucu kullandığını, çocuklarını görmek için Mersin'e gideceğini söylediğini, bu nedenle tartıştıklarını iddia etti.

''PANİKLEYİNCE GÖZÜM KARARDI''

Tartışma sırasında uyuşturucunun etkisiyle şuurunu kaybetmeye başladığını söyleyen Ayyıldız, "Panikleyince gözüm karardı. O an iki defa daha bıçak salladım. Ama neresine geldiğini hatırlamıyorum. Yere düştü. Yatak odasına götürdüm. Daha sonra bıçaklanan yere havlu ile tampon yapmaya çalıştım. Ben sağlıklı düşünecek kapasitede olsaydım ambulans ve polisi çağırıp teslim olurdum" dedi.

'AKLİ DENGEM YERİNDE OLSA BU OLAYI YAPMAZDIM'

Kapıya Aylin Sözer'in kız kardeşinin geldiğini söyleyen Ayyıldız, "Polisler geldiği anda intihar etmeyi düşündüm. Kapının arkasına komidini çevirdim. Polislere karşı direndim. 'Ateş edeceğiz' dediler. 'Vurun beni' dedim. Şu anki aklım olsa... Ben neden bir insan öldüreyim. İçeriye kimse girmesin diye kapıya doğru alev attım. Sonrasında ufak bir pense ile doğalgaz borusunu patlatırken 3'ü birden patladı. Alevin yatak odasına gittiğini bilmiyorum. Ben sadece kapıya engel olmak amacı ile bunu yaptım. Neden yangın çıkardığımı da bilmiyorum. Akli dengem yerinde olsa bu olayı yapmazdım" dedi.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Olay günü Aylin Sözer'in asistanına kendisinin mesaj attığını söyleyen Ayyıldız, "Asistana 'ben internetten para gönderiyorum, çekip bana getirir misin' şeklinde mesajlar attım. Hiçbir kastım olmadan, tasarlayarak hiçbir harekette bulunmadım. Ona zarar vermek istemedim. Ben ona neden zarar vereyim. Sürekli onun için koşturuyordum. Pişmanım, boynumuz adalete karşı kıldan incedir" dedi.

TUTUKLANDI

Mahkeme, sorgusunun ardından Ayyıldız'ın tutuklanmasına karar verdi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Aylin Sözer'in öldürülmesine ilişkin soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"29.12.2020 günü A.S. adlı kadının İstanbul ili Maltepe ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan konutunda Kemal Ayyıldız adlı şüpheli tarafından öldürüldüğünün ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış, olay yerinde yakalanan şüpheli gözaltına alınmıştır.

Evdeki yangının söndürülmesine müteakip olay yerinde Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından inceleme yapılmış ve gerekli materyaller uzman kolluk ekipleri vasıtasıyla incelenmek üzere muhafaza altına alınmış, adli muayenesi yapılan ceset de klasik otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na sevk edilmiştir.

31.12.2020 günü Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilen şüpheli, sevk edildiği İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımız, maddi gerçeğin tüm yönleriyle açığa çıkarılması ve sorumluluk hakkında yasal gereğin tevessül edilmesi amacıyla araştırma ve tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Liseli Feyzanur'un şüpheli ölümü: İntihar mı, cinayet mi?
01 Ocak 2021 16:07		 Önce çocuklarının evini, sonra kendini yaktı
01 Ocak 2021 16:03
Kısıtlamada polis uygulama noktasında faciadan dönüldü
01 Ocak 2021 15:49		 2020 yılının son cinayeti yine kadın cinayeti oldu
01 Ocak 2021 15:03
Gaziantep'te yılbaşı gecesi havaya ateş eden 9 şüpheli yakalandı
01 Ocak 2021 14:57		 'Aşılamanın 28 gün arayla yapılması daha yüksek antikor sağlayacak'
01 Ocak 2021 14:13
Adım adım takip edildi, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
01 Ocak 2021 13:50		 Esenyurt'ta bir kadın sokakta ölü bulundu
01 Ocak 2021 13:34
Iğdır'da köpek dövüştürenleri sosyal medya paylaşımları ele verdi
01 Ocak 2021 13:25		 SBK Holding Başkanı'nın yurt dışına kaçış görüntüleri ortaya çıktı
01 Ocak 2021 12:16
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:52 - Basın İlan Kurumu'ndan Sözcü Gazetesi açıklaması17:45 - Sağlık-Sen'den 'ek ödeme' açıklaması: Bir an önce ve ayrım gözetmeksizin yapılmalı17:37 - İki il sosyal medyada 'pastırma' için kapıştı17:19 - İlk kısmı açıldı: 10 gün ücretsiz olacak17:08 - AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ayasofya paylaşımı17:04 - Bakan Kurum: 2021 Kanal İstanbul'un başladığı yıl olacak
16:55 - Müftülük binasında haç işareti iddialarına cevap16:44 - Doktor anne babası, evde fenalaşan Ömer Kerim'i kurtaramadı16:38 - Ankara Emniyeti'nin acı günü16:33 - Taksimetre ayarı için kilometrelerce kuyruk oluştu16:25 - Kılıçdaroğlu: CHP'nin değil, Millet İttifakı'nın belediye başkanısınız16:21 - Aylin hocanın katili de 'akli denge' bahanesine sığındı
16:09 - Bu ilçe 100 milyonluk talihliyi merak ediyor16:07 - Liseli Feyzanur'un şüpheli ölümü: İntihar mı, cinayet mi?16:03 - Önce çocuklarının evini, sonra kendini yaktı15:55 - BİM'den açıklama: Korona aşısı satacak mı?15:51 - Köprü geçiş ücretlerine zam geldi
15:49 - Kısıtlamada polis uygulama noktasında faciadan dönüldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
BİM'den açıklama: Korona aşısı satacak mı?
Google, 2020 yılında Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıkladı
Şehre atanan her valiyle, 'okul yaptırmasına' tavla oynuyor
Kim Milyoner Olmak İster'de Serdar Ortaç'ın bilemediği tarih sorusu
Benzin bitince yılbaşı gezintisi pahalıya patladı
Elektrik tarifelerine yüzde 6 zam yapıldı
Nazlı Çelik olay oldu! Ebru Gündeş'ten teklif geldi
'Yazdığın yer halktan aldığın yetki değil, patronun verdiği köşedir'
Öğrenciye kopya veren öğretmene ceza verilir mi?
Yazıcıoğlu suikastının karakutusu: Gaybubet evinde yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
01.01.2021 show tv'deki skandal yayın 1
magnus carlsen 1
1 Ocak 2021 hava sıcaklığının anormal olması 1
Kendini bir başkasi için bırakıp giden karisi/kocasını seviyorum 2
30.12.2020 fenerbahce vs asvel maçı 1
estetik 1
Efsane Kasım 1
ben robot değilim 1
kötü enerji 2
Hayvan dostu üsküdar belediyesi 1
SON İLANLAR
Gençlik ve Spor Bakanlığı uzman yardımcısı alım ilanı
Samsun Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Karabük Üniversitesi lisanüstü öğrenci alım ilanı
Yalova Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Emniyet Genel Müdürlüğü 4 aşçı alacak
Emniyet Genel Müdürlüğü 90 hizmetli memur alacak
Büyükçekmece Belediyesi 15 Zabıta Memuru alacak
Evreşe Belediyesi işçi alacak
Çamardı Belediyesi geçici işçi alacak
Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam