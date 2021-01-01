1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Müftülük binasında haç işareti iddialarına cevap

Kütahya'da, Ali Paşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerine yapılmakta olan İl Müftülüğü binasının üst camlarının haç işaretine benzediği iddia edildi.
 01 Ocak 2021 16:55
+Aa- Yazdır
Müftülük binasında haç işareti iddialarına cevap

Kütahya'da, Ali Paşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerine yapılmakta olan İl Müftülüğü binasının üst camlarının haç işaretine benzediği iddia edildi.

Binanın fotoğrafının sosyal medyada paylaşılmasının ardından yüzlerce vatandaş duruma tepki gösterdi.

Binanın iki penceresinin haç işaretine benzediğine dair tepkilerin gelmesinden sonra İl Müftülüğü açıklama yaptı.

Haç işaretine benzetilen kısmın Selçuklu motifleriyle süsleneceği bildirilen açıklamada, "İnşaatı devam etmekte olan İl Müftülüğü hizmet binamızın üst katında artı işareti biçimindeki görüntü bazı sosyal medya mecralarında tartışma konusu olmuştur. İlgili binamızda inşaatımız devam etmektedir. Binamızın üst pencere bölümü Selçuklu motifleri ile süslenerek medeniyetimizle köklü bir bağlantı kurulacaktır. Vatandaşlarımıza hassasiyetleri için teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadeleri kullanıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İlk kısmı açıldı: 10 gün ücretsiz olacak
01 Ocak 2021 17:19		 Taksimetre ayarı için kilometrelerce kuyruk oluştu
01 Ocak 2021 16:33
Bu ilçe 100 milyonluk talihliyi merak ediyor
01 Ocak 2021 16:09		 Validen, aşı çalışmaları başladı diye rehavete kapılmayın uyarısı
01 Ocak 2021 15:35
Denizde parti yapılan tekneye polis baskını
31 Aralık 2020 23:54		 43 ilin geçiş noktasında yılbaşı öncesi trafik yoğunluğu
31 Aralık 2020 18:14
1700 yıllık tarihi Misis Köprüsü'ne yazılan yazılar tepki çekti
31 Aralık 2020 16:45		 Bursa'ya yağış düşmezse 75 gün yetecek içme suyu kaldı
31 Aralık 2020 15:55
'Bolu' salgın sürecinde de doğaseverlerin gözdesi oldu
31 Aralık 2020 15:50		 Kayıp eşyasını bulmak için minibüs durağına gitti, şoför oldu
31 Aralık 2020 14:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:52 - Basın İlan Kurumu'ndan Sözcü Gazetesi açıklaması17:45 - Sağlık-Sen'den 'ek ödeme' açıklaması: Bir an önce ve ayrım gözetmeksizin yapılmalı17:37 - İki il sosyal medyada 'pastırma' için kapıştı17:19 - İlk kısmı açıldı: 10 gün ücretsiz olacak17:08 - AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ayasofya paylaşımı17:04 - Bakan Kurum: 2021 Kanal İstanbul'un başladığı yıl olacak
16:55 - Müftülük binasında haç işareti iddialarına cevap16:44 - Doktor anne babası, evde fenalaşan Ömer Kerim'i kurtaramadı16:38 - Ankara Emniyeti'nin acı günü16:33 - Taksimetre ayarı için kilometrelerce kuyruk oluştu16:25 - Kılıçdaroğlu: CHP'nin değil, Millet İttifakı'nın belediye başkanısınız16:21 - Aylin hocanın katili de 'akli denge' bahanesine sığındı
16:09 - Bu ilçe 100 milyonluk talihliyi merak ediyor16:07 - Liseli Feyzanur'un şüpheli ölümü: İntihar mı, cinayet mi?16:03 - Önce çocuklarının evini, sonra kendini yaktı15:55 - BİM'den açıklama: Korona aşısı satacak mı?15:51 - Köprü geçiş ücretlerine zam geldi
15:49 - Kısıtlamada polis uygulama noktasında faciadan dönüldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
BİM'den açıklama: Korona aşısı satacak mı?
Google, 2020 yılında Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıkladı
Şehre atanan her valiyle, 'okul yaptırmasına' tavla oynuyor
Kim Milyoner Olmak İster'de Serdar Ortaç'ın bilemediği tarih sorusu
Benzin bitince yılbaşı gezintisi pahalıya patladı
Elektrik tarifelerine yüzde 6 zam yapıldı
Nazlı Çelik olay oldu! Ebru Gündeş'ten teklif geldi
'Yazdığın yer halktan aldığın yetki değil, patronun verdiği köşedir'
Öğrenciye kopya veren öğretmene ceza verilir mi?
Yazıcıoğlu suikastının karakutusu: Gaybubet evinde yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ortaokullara satranç dersinin konması 4
Biyografi Kitapları 11
01.01.2021 show tv'deki skandal yayın 1
İçişleri Bakanlığından yılbaşı genelgesi 1
türbanlı hakimden kuşkum var 9
sözlük bizimdir 2
Balkondaki güvercinler 5
arap plakasının anadolu plakasını ittirmesi 1
1 Ocak 2021 hava sıcaklığının anormal olması 1
diego costa 2
SON İLANLAR
Gençlik ve Spor Bakanlığı uzman yardımcısı alım ilanı
Samsun Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Karabük Üniversitesi lisanüstü öğrenci alım ilanı
Yalova Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Emniyet Genel Müdürlüğü 4 aşçı alacak
Emniyet Genel Müdürlüğü 90 hizmetli memur alacak
Büyükçekmece Belediyesi 15 Zabıta Memuru alacak
Evreşe Belediyesi işçi alacak
Çamardı Belediyesi geçici işçi alacak
Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam