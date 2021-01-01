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İlk kısmı açıldı: 10 gün ücretsiz olacak

Yapımına 2016 yılında kasım ayında Kadir Topbaş'ın belediye başkanlığı döneminde başlanan Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı arasındaki ilk kısmı hizmete açıldı. T5 Eminönü-Alibeyköy Hattının 12 istasyon ve 8,8 kilometreden oluşan Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı arasındaki ilk kısmı tamamlandı.
 01 Ocak 2021 17:19
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İlk kısmı açıldı: 10 gün ücretsiz olacak

Eminönü-Alibeyköy Tramvayı'nın Cibali - Alibeyköy Cep Otogarı arasındaki ilk kısmı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de katıldığı törenle hizmete girdi.

İstanbul yeni bir tramvay hattına daha kavuştu. Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı, bugün resmi törenle açıldı. Hat, 10 gün ücretsiz olacak.

HALİÇ'İN İKİ YAKASINA İSKELELER KURULACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tramvay hattının özelliklerini anlatarak, hattın saatte tek yönde 12 bin yolcu kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Haliç kıyısının tarihi ve turistik önemine vurgu yapan İmamoğlu, "Bugünkü tramvayın şöyle bir rolü olacak. Sirkeci'den Alibeyköy'e kadar bu bölgenin insanlarını taşıdığı kadar bu güzelim coğrafyanın turistik misyonuna da inanılmaz bir hizmet edecek. Biz tramvayın geçtiği bu yakayı, belirli bölgelere iskeleler inşa edip deniz ulaşımıyla beraber karşı yakayla buluşturarak oradaki müze ve etkinlik alanlarıyla da bir araya getireceğiz" şeklinde konuştu.

İmamoğlu, ayrıca Haliç'in iki kıyısında toplam 3,1 milyon metrekarelik yeşil alanın da bölgenin doğası ve manevi yapısına uygun şekilde yeniden tasarlanacağını bildirdi.

Devam eden metro çalışmalarına da değinen İmamoğlu, hedeflerinin yıllık 5 kilometre metro hattı yapmak olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından törene katılanlar tramvaya binerek Alibeyköy Cep Otogarı istasyonuna kadar seyahat etti, buradan 28 Ekim 2020'de açılan Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattına aktarma yaparak Mecidiyeköy istasyonuna gitti.

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Anadolu Ajansı
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