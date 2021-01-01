Çaldıkları arabada pizza yerken yakalandılar
|01 Ocak 2021 18:37
|+Aa- Yazdır
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çaldıkları arabada pizza yerken polisi gören ve kaçmaya çalışan 3 kişi, ekipler tarafından yapılan çalışmada yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi Şanlı Sokak üzerinde meydana gelen olayda, bir aracın yanında pizza yiyen şüpheli 3 kişi, devriye gezen polis ekiplerini görünce kaçmaya çalıştı. Şahıslardan biri olay yerinde polis ekipleri tarafından yakalanırken, iki kişi polis ekiplerinin çevrede yaptığı çalışmayla yakalandı. Yapılan incelemede, aracın çalıntı araç olduğu ve plakasının da değiştirildiği tespit edildi. Araç, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında sahibine teslim edilmek üzere otoparka çekildi. Gözaltına alınan 3 kişi de emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Büşra'nın yorgun mermiyle yaralandığı an kamerada
01 Ocak 2021 20:09
|Gelecek Partisi İl Başkanı ve iki kardeşi 'yağma'dan tutuklandı
01 Ocak 2021 19:09
|Liseli Feyzanur'un şüpheli ölümü: İntihar mı, cinayet mi?
01 Ocak 2021 18:57
|11 yaşındaki çocuğun kullandığı traktörden düşen 3 yaşındaki kardeşi öldü
01 Ocak 2021 18:46
|Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada 89 kişi kumar oynarken yakalandı
01 Ocak 2021 18:31
|Aylin hocanın katili de 'akli denge' bahanesine sığındı
01 Ocak 2021 16:21
|Önce çocuklarının evini, sonra kendini yaktı
01 Ocak 2021 16:03
|Kısıtlamada polis uygulama noktasında faciadan dönüldü
01 Ocak 2021 15:49
|2020 yılının son cinayeti yine kadın cinayeti oldu
01 Ocak 2021 15:03
|Gaziantep'te yılbaşı gecesi havaya ateş eden 9 şüpheli yakalandı
01 Ocak 2021 14:57