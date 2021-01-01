1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yoğun bakımdan çıkan korona hastası eşini güllerle karşıladı

Gaziantep'te Sinan Kahraman, 26 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra tekerlekli sandalyede 'Gül döktüm yollarına' şarkısı eşliğinde normal servise alınan eşi Miyese Kahraman'ın geçtiği koridora gül yaprakları döktü.
 01 Ocak 2021 19:28
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Gaziantep'te, 3 çocuk annesi Miyese Kahraman, rahatsızlanınca Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kahraman'ın burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıkınca tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde tutulan Kahraman, 26 gün boyunca solunum cihazına bağlı olarak tedavi gördü. Yaşama şansı yüzde 10 olarak değerlendirilen Miyese Kahraman, sağlık görevlilerinin çabasıyla hayata tutunmayı başardı. Miyese Kahraman'ın yapılan son kontrollerinde normal servise alınması kararlaştırıldı.

Miyese Kahraman, yoğun bakım ünitesinden sağlık görevlileri tarafından tekerlekli sandalye ile çıkarılırken, 'Gül döktüm yollarına' şarkısı çalındı. Sağlık görevlilerinin alkışlarla destek olduğu Miyese Kahraman şaşkınlık yaşarken, yanına gelen Sinan Kahraman eşine çiçek verdi. Sinan Kahraman daha sonra çalınan şarkı eşliğinde eşinin tekerlekli sandalye ile geçtiği koridora gül yaprakları döktü. Miyese Kahraman, sağlık ekiplerine özverilerinden ve çabalarından dolayı teşekkür etti.

Gaziantep Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu Doktor Öğretim Üyesi Gülseren Elay, Miyese Kahraman'ın oldukça ağır geçirdiği süreçte yaşam şansının yüzde 10'un altında olduğunu belirterek, "26 gün solunum cihazına bağlı kaldı. Hastamızı çok yakından takip ettik. Yoğun çaba sonucu yaşama döndürdük. Miyese'yi uyandırdığımızda alkışlarla, yollarına güller serperek yoğun bakımdan uğurladık. Hastamızın 3 çoğunun olması, aileden; çocukların bu süreçteki yaşadıkları ile ilgili aldığımız duyumlar, hastalık ile mücadelemizde bizi daha çok kamçıladı. Miyese'nin başından bir saniye bile ayrılamadık, tek isteğimiz çocukların annelerine kavuşmasıydı" dedi.

Öte yandan aynı hastanede 20 gün boyunca tedavi gören İbrahim Sarı da yoğun bakım ünitesinden normal servise yine sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde uğurlandı. Doktor Gülseren Elay, "Hastanın düzelmesini yakın takip ve solunum cihazına erken bağlamaya borçluyuz. Bu zorlu hastaları tekrar hayata kazandırmak bizim için büyük bir onur ve gurur. Bu duygunun tarifi yok. Aynı özveriyle çalışmaya devam ederek diğer hastalarımızı da hayata döndürmenin çabası içerisindeyiz" şeklinde konuştu.

Gaziantep Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Belgin Alaşehirli ise iki hastanın günler süren çaba sonunda yoğun bakımdan servise alınmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Yoğun bakım ekibimiz her hastamızda olduğu gibi bu hastalarımızda da büyük bir çaba gösterdi. Şimdi o çabanın karşılığını almanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Hastalarımızı çocuklarına ve ailelerine kavuşturmak bizim için tarif edilemez bir duygu" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Korona mesajıyla dikkat çeken doktor, yoğun bakımda dua bekliyor
01 Ocak 2021 20:18		 Bakan Koca'dan 'mutasyon virüs' açıklaması: 15 kişide tespit edildi
01 Ocak 2021 20:08
Korona ve düşük rekolte portakalın fiyatını uçurdu: Dalında 4 lira
01 Ocak 2021 19:59		 Prof. Dr. Özlü: Pandemiyi aşıdan başka durduracak bir silah yok
01 Ocak 2021 19:55
Şehit Eren Bülbül doğum gününde unutulmadı
01 Ocak 2021 19:50		 Hasta sayısı 2 binin altına indi
01 Ocak 2021 19:30
Bakan Soylu'dan, Sivas'taki askerlere sürpriz kutlama
01 Ocak 2021 19:20		 Okullar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
01 Ocak 2021 19:00
İki il sosyal medyada 'pastırma' için kapıştı
01 Ocak 2021 17:37		 Doktor anne babası, evde fenalaşan Ömer Kerim'i kurtaramadı
01 Ocak 2021 16:44
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:18 - Korona mesajıyla dikkat çeken doktor, yoğun bakımda dua bekliyor20:09 - Büşra'nın yorgun mermiyle yaralandığı an kamerada20:08 - Bakan Koca'dan 'mutasyon virüs' açıklaması: 15 kişide tespit edildi19:59 - Korona ve düşük rekolte portakalın fiyatını uçurdu: Dalında 4 lira19:57 - Bu ilçe 100 milyonluk talihliyi merak ediyor19:55 - Prof. Dr. Özlü: Pandemiyi aşıdan başka durduracak bir silah yok
19:50 - Şehit Eren Bülbül doğum gününde unutulmadı19:30 - Hasta sayısı 2 binin altına indi19:28 - Yoğun bakımdan çıkan korona hastası eşini güllerle karşıladı19:20 - Bakan Soylu'dan, Sivas'taki askerlere sürpriz kutlama19:15 - 'Lohusa anneyi gözaltına almak istiyorlar' iddialarına yalanlama19:09 - Gelecek Partisi İl Başkanı ve iki kardeşi 'yağma'dan tutuklandı
19:00 - Okullar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı18:57 - Liseli Feyzanur'un şüpheli ölümü: İntihar mı, cinayet mi?18:46 - 11 yaşındaki çocuğun kullandığı traktörden düşen 3 yaşındaki kardeşi öldü18:37 - Çaldıkları arabada pizza yerken yakalandılar18:31 - Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada 89 kişi kumar oynarken yakalandı
18:21 - Türk profesör Antarktika seferinde keşfetti! 'Dünyada henüz tanımlanmamış'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
BİM'den açıklama: Korona aşısı satacak mı?
Google, 2020 yılında Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıkladı
Şehre atanan her valiyle, 'okul yaptırmasına' tavla oynuyor
Kim Milyoner Olmak İster'de Serdar Ortaç'ın bilemediği tarih sorusu
Benzin bitince yılbaşı gezintisi pahalıya patladı
Nazlı Çelik olay oldu! Ebru Gündeş'ten teklif geldi
Elektrik tarifelerine yüzde 6 zam yapıldı
'Yazdığın yer halktan aldığın yetki değil, patronun verdiği köşedir'
Müftülük binasında haç işareti iddialarına cevap
Basın İlan Kurumu'ndan Sözcü Gazetesi açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
1 Ocak 2021 hava sıcaklığının anormal olması 2
güldür güldür show 1
haklısın 2
sen şaban değil şabansın 1
enderun 1
Fenerbahçe'ye maç sırasında haciz şoku 2
esaretin bedeli 1
CoronaVac 1
İtalya'daki Sağlık çalışanlarının aşıya hayır demesi 2
hiperaktivite 1
SON İLANLAR
Gençlik ve Spor Bakanlığı uzman yardımcısı alım ilanı
Samsun Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Karabük Üniversitesi lisanüstü öğrenci alım ilanı
Yalova Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Emniyet Genel Müdürlüğü 4 aşçı alacak
Emniyet Genel Müdürlüğü 90 hizmetli memur alacak
Büyükçekmece Belediyesi 15 Zabıta Memuru alacak
Evreşe Belediyesi işçi alacak
Çamardı Belediyesi geçici işçi alacak
Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam