Bakan Koca'dan 'mutasyon virüs' açıklaması: 15 kişide tespit edildi
Bakan Koca: "İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiştir."
|01 Ocak 2021 20:08
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Bakan Koca: "İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiştir."
"İzolasyonları devam eden kişilerin temas çevreleri de karantinaya alınmış, yaygın temas taraması yapılmış ve kontrol altına alınmıştır."
"İngiltere'den yurda girişler geçici olarak, tamamen durdurulmuştur."
İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiş ve kontrol altına alınmıştır. İngiltere'den yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur. pic.twitter.com/VlJXs784bgDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 1, 2021
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