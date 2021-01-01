Korona mesajıyla dikkat çeken doktor, yoğun bakımda dua bekliyor
|01 Ocak 2021 20:18
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Diyarbakır'da, "Benim tanık olduklarımı gören biri, evden dışarı çıkmazdı" sözleriyle yoğun bakımda tedavi gören koronavirüs hastalarının yaşadığı acılara dikkat çeken Doç. Dr. Hakan Akelma, koronavirüse yakalandı. Görev yaptığı yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Akelma, sosyal medyada paylaştığı videoda dua beklediğini söyledi.
Diyarbakır'da, pandemi hastanesine dönüştürülen Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Hakan Akelma'nın 17 Aralık günü yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Bir süre evinde tedavi edilen Akelma, durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılarak, görev yaptığı yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
'TANIK OLDUKLARIMI GÖREN BİRİ, EVDEN DIŞARI ÇIKMAZDI'
Daha önce "Benim tanık olduklarımı gören biri, evden dışarı çıkmazdı" diyen Akelma, yüksek akışlı oksijen terapisi gördüğünü bildirdi. Başhekim Yardımcısı da olan Akelma, sosyal medyadan paylaştığı videoda, "Değerli arkadaşlar yüksek akışlı oksijen terapisi alıyorum şu an. Yanında da cipap, alıyorum. Şu an akciğerlerimde bir düzelme ve toparlanma var. Cipap ve high flow bu şekilde almaya devam edersem toparlanırım. Dualarınızı en yüksek perdeden bekliyorum" dedi.
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