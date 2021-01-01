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The Guardian, Erdoğan'ı 2021'in hikayesini belirleyecek 12 lider listesine seçti

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 2021'in "hikayesini" belirleyecek 12 liderden biri olarak seçti.
 01 Ocak 2021 21:21
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The Guardian, Erdoğan'ı 2021'in hikayesini belirleyecek 12 lider listesine seçti

İngiltere'den The Guardian gazetesi yeni yıl için bir seçki hazırladı.

Haberde, koronavirüsün 2021'i etkilemesinin yanı sıra dünya liderlerinin 2021 yılını nasıl etkileyeceğini yorumladı.

Recep Tayyip Erdoğan'a ise doğum günü olan şubat ayında yer verildi.

"TÜRKİYE, LİBYA, BALKANLAR VE KAFKASYA'DA DAHA ÇOK MÜDAHİL OLACAK"

Türkiye'nin dış politikasına değinilen analizde, Türkiye; Libya, Balkanlar ve Kafkasya'ya daha çok müdahil olacak" değerlendirmesinde bulunuldu.

Ayrıca The Guardian, 20 Ocak'ta ABD Başkanı Donald Trump'tan görevi teslim alacak Joe Biden'ın Türkiye'ye yönelik daha sert bir politika izleyebileceğini de ifade etti.

LİSTEDE OLAN DİĞER LİDERLER

Listede Erdoğan'ın dışında ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Çin lider Şi Jingping, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yer aldı.

Memurlar.Net
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