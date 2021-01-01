ABD, F-35'lerde tam kapasiteli seri üretimi askıya aldı
ABD Savunma Bakanlığı, teknik sorunlar nedeniyle F-35 savaş uçaklarında tam kapasiteli seri üretimi askıya alarak, düşük hızlı seri üretime geçtiğini duyurdu.
|01 Ocak 2021 21:29
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ABD'de Pentagon'un teknik sorunlar nedeniyle F-35 savaş uçaklarında tam kapasiteli seri üretimi askıya aldığı, düşük hızlı seri üretime geçme kararı aldığı belirtildi.
Yaklaşık 398 milyar dolarlık F-35 programında bu kararı verme nedeninin teknik sorunlar ve koronavirüs (Covid-19) pandemisi olduğu ifade edildi.
Öte yandan 2020 yılında Lockheed Martin şirketinin savaş jetlerini üretme yüzdesinin 8 gerilediği bildirildi.
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